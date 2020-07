“La France a un incroyable talent” sur M6 ne sera plus présenté par David Ginola

L’ancien footballeur présenté l’émission depuis 2016.

M6 confiera l’animation de son émission de divertissement à un autre animateur la saison prochaine. Selon une information PureMédias, M6 ne reconduira pas le contrat de l’animateur de “La France à un incroyable talent”. De plus, un cadre du groupe M6 a confié au Parisien : « L’aspect financier a pesé dans la balance, nous confie un cadre du groupe M 6. Vu le contexte économique, il était devenu hors de prix. D’autant plus que David se déplaçait avec cinq personnes de son staff et demandait à être logé au Bristol. »

Pour l’heure, le nom de son successeur n’est pas connu, mais depuis le lancement de l’émission en 2006 plusieurs personnalités se sont retrouvé à l’animation en solo ou en duo.

Alessandra Sublet, -2006/2008

Alex Goude et Sandrine Corman -2009/2013

Alex Goude/Louise Ekland -2014

Alex Goude -2015

David Ginola -2016/2020