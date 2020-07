Chute impressionnante dans “La France a un incroyable talent : La bataille du jury” sur M6

Un des duos de l’équipe d’Hélène Ségara a vu sa représentation interrompu au bout de quelques secondes.

Dans la nouvelle version de “La France à un incroyable talent” diffusé sur M6, quatre jurés s’opposent avec leurs équipes de talents. Au cours du second épisode, lors de la représentation du troisième duel de la soirée qui appartient à l’équipe d’Hélène Ségara un incident est survenu.

Alors que le duo d’acrobates MainTenant entame son numéro plutôt sexy, lors d’une voltige, Nicolas à mal réceptionné son binôme Ludivine et s’est écroulé au sol, sonné par le choc. Silence sur le plateau, l’artiste est allongé sur le sol est peine à se relever, les pompiers arrive pour prendre en charge Nicolas. Après un court laps de temps le duo s’est remis en selle et a recommencé son numéro. La performance a fait l’unanimité auprès du jury et du public et décroche leur place pour la finale.

Nicolas a expliqué à Télé Loisirs lors d’une interview qu’il avait été ébloui par un spot l’empêchant de receptionner correctement sa partenaire. “Au lieu de la réceptionner dans mes bras, comme on le fait tous les jours, elle a atterri sur ma nuque. Ça m’a complètement mis KO, ça m’a assommé sur le coup”. Il s’en sort avec une entorse aux cervicales.

Source : PureMedias