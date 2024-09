Les nouveautés de la semaine chez Free : une hausse de prix chez Free Mobile, 13 chaînes offertes sur Freebox TV et la fin d’une offre pour les abonnés Delta

C’est parti pour les nouveautés de la semaine même pendant l’été ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous leur mettrez la main dessus.

Nouveautés Free

Tout comme les 4 chaînes d’Universal+, Le pack WB Family et ses 9 chaînes sera offert en octobre sur Freebox TV, il s’agit de Warner TV (57), Warner TV Next (82), TCM Cinéma (123), Discovery Investigation “ID” (65), Discovery Channel (66), TLC (64), Cartoonito (144), Cartoon Network (145), Boomerang+1 (146). Plus d’infos…

Free lance une nouvelle mise à jour du player Freebox Révolution (1.3.40.) et Delta Devialet (1.5.10 ). Plus d’infos…

Freebox Delta : c’est vraiment la fin de l’offre Netflix Essentiel incluse, les abonnés n’y ont désormais plus accès. Passage automatique au forfait Standard avec pub Plus d’infos…

Top départ pour la nouvelle chaîne BFM2 sur les Freebox (canal 161). Différentes thématiques sont au programme comme la politique, l’actualité internationale, la culture, les sciences, et le sport. BFM2 proposera aussi une sélection de vidéos de la rédaction digitale de BFMTV.com ainsi que des podcasts filmés. Plus d’infos…

Free lance une nouvelle mise à jour de son application phare Freebox Connect pour tous ses abonnés sur iOS. Il est désormais possible de retrouver les déconnexions subies par votre ligne internet Free. Plus d’infos…

Free lance de nouveaux films gratuits dans sa propre de plateforme de streaming Oqee Ciné. (Traque sur Internet, Kursk, Béni le petit bonobo, Kramer contre Kramer, L’Ombre d’un crime, Elisabeth Buffet à l’Alhambra.) Plus d’infos…

Abonnés Freebox et Amazon Prime : 4 nouveaux jeux PC gratuits à récupérer, dont un MMORPG. (Black Desert, Ghost Song, Ynglet, Mystery Case Files: Black Crown.) Plus d’infos…

Les nouveautés Free Mobile

Augmentation de 1 euro du prix du booster 20 Go (4,99€/mois) du forfait 2€ de Free Mobile pour les nouveaux abonnés. Les appels sont toujours inclus et 10 Go sont également à consommer en roaming (UE, DOM) Plus d’infos…

Free Mobile passe en mode HD+ sur son nouveau réseau 5G+. Après avoir proposé la voix HD et HD+ en VoLTE et VoWiFi, Free Mobile étend désormais l’HD+ en voix sur 5G (VoNR) avec le codec EVS SWB 128 kbps et EVS FB 128 kbps pour une meilleure qualité audio lors des appels. Disponible sous Android, ils seront disponibles sous iOS lorsque la mise à jour opérateur incluant la 5G SA sera déployée. Plus d’infos…

Le nouveau Samsung Galaxy S24 FE débarque chez Free Mobile avec une offre spéciale. Plus d’infos…

Annonces de la semaine

Le groupe Iliad annonce la nomination de Thomas Kienzi au poste de directeur Financier. Plus d’infos…

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox