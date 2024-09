Free Mobile propose le nouveau Samsung Galaxy S24 FE avec une offre spéciale

Vous pouvez dès à présent vous procurer la version allégée et moins onéreuse du Samsung Galaxy S24 proposée par Samsung, avec un cadeau en prime.

Présenté cette semaine par Samsung, le Galaxy S24 FE veut permettre aux consommateurs d’accéder à de solides performances de la gamme premium de Samsung tout en restant assez raisonnable d’un point de vue tarifaire. Il est désormais proposé sur le site web et dans les boutiques de Free Mobile, avec un bonus de reprise de 100€ et une offre spéciale permettant d’obtenir des Galaxy Buds3 offerts sur demande.

Il est commercialisé en plusieurs coloris et, au choix, avec 128 ou 256 Go de stockage. Voici les tarifs selon les deux versions :

Samsung Galaxy S24 FE 128 Go : 749€ au comptant, si vous passez par Free Flex, vous payez 169€ à la commande puis 24 mensualités de 19.99€, avec une option d’achat à 100€

749€ au comptant, si vous passez par Free Flex, vous payez 169€ à la commande puis 24 mensualités de 19.99€, avec une option d’achat à 100€ Samsung Galaxy S24 FE 256 Go : 809 € au comptant, si vous passez par Free Flex, vous payez 229€ à la commande puis 24 mensualités de 19.99€, avec une option d’achat à 100€

Le Samsung S24 FE se distingue par son écran Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz, idéal pour le jeu avec des fonctionnalités avancées comme le Ray Tracing. Équipé du processeur Exynos 2400e, de 8 Go de RAM et d’un stockage allant jusqu’à 256 Go, il assure une performance fluide. Sa batterie de 4 700 mAh prend en charge la charge rapide filaire et sans fil. Côté photo, il propose un triple module de 50 + 12 + 8 mégapixels et un capteur frontal de 10 MP. Le tout est protégé par un cadre en aluminium et un dos en verre Gorilla Glass Victus+, résistant aux chocs et aux rayures.

