Free Pro annonce avoir décroché une nouvelle certification pour offrir de meilleures solutions de communication à ses clients

La filiale B2B d’Iliad qui compte plus de 70 000 clients, obtient la certification Wildix.

Après être entré en 2024 dans le processus de la qualification SecNumCloud pour la sécurisation de ses clients, Free Pro s’est félicité cette semaine d’avoir obtenu la certification officielle Wildix, cette fois dans le domaine des communications. Cette entreprise spécialisée dans les solutions de télécommunications professionnelles propose cette certification aux techniciens, intégrateurs et partenaires souhaitant maîtriser ses systèmes.

Cette certification prend la forme d’un programme de formation reconnu dans les communications unifiées et des technologies VoIP (voix sur IP). La formation couvre plusieurs aspects, tels que l’installation, la configuration et la gestion des solutions Wildix, permettant ainsi aux certifiés de fournir un support technique de qualité à leurs clients.

Obtenir la certification Wildix offre de nombreux avantages, dont une meilleure compréhension des outils de collaboration, une expertise technique accrue et une reconnaissance dans l’industrie. L’objectif de la filiale B2B d’Iliad est désormais “d’offrir des solutions de communication toujours plus performantes et interopérable pour nos clients”, a-t-elle fait savoir sur Linkedin.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox