Encore 9 autres chaînes offertes sur la Freebox en octobre

Le pack WB Family et ses 9 chaînes offert en octobre sur Freebox TV.

En plus des 4 chaînes Universal+ qui seront offertes en octobre sur la Freebox, Free permettra également à tous les abonnés de bénéficier gratuitement du pack WB Family à partir de mardi et durant tout le mois. Toutefois, contrairement à Universal+, les chaînes en seront pas mises au clair automatiquement, mais il s’agit du 1er mois offert (au lieu de 5.99€/mois). Vous pouvez bien sûr résilier avant la fin du mois et ne bénéficier que de ce mois gratuit. Si vous ne souhaitez prendre aucun risque, vous pouvez même résilier immédiatement après vous êtres abonnés, les chaînes resteront accessibles jusqu’à la fin du mois. Cette offre est valable pour toute souscription entre le 1er et le 31 octobre.

Le « Pack WB Family » propose les chaînes du groupe Warner et des thématiques pour toute la famille et pour tous les âges. Et il y en a pour tous les gouts : films, séries, animations pour les grands comme les plus jeunes, ou encore documentaires, tout le monde peut retrouver son style préféré.

Le Pack WB Family comprend 9 chaînes thématiques :

Warner TV (chaine 57)

Warner TV Next (chaine 82)

TCM Cinéma (chaine 123)

Discovery Investigation “ID” (chaine 65)

Discovery Channel (Chaine 66)

TLC (chaine 64),

Cartoonito (chaine 144)

Cartoon Network (chaine 145)

Boomerang+1 (chaine 146)

Ce pack inclus également 10 services des streaming, qui seront donc accessibles durant le mois de gratuité : Warner TV, Warner TV Next, TCM Cinéma, Discovery Channel, Discovery Investigation, TLC, Adult Swim, Cartoonito, Boomerang, Cartoon Network.

