Nouveaux Xiaomi 14T et 14T Pro : la photographie et l’intelligence artificielle à l’honneur

Xiaomi continue de faire parler de lui en 2024. Ce jeudi 26 septembre, le géant chinois de la tech a dévoilé ses nouveaux smartphones, les 14T et 14T Pro.

Xiaomi a mis le paquet sur la photo avec une collaboration qui ne passe pas inaperçue : Leica. Oui, les experts de la caméra ! Les 14T et 14T Pro sont équipés d’un trio de caméras de 50 mégapixels, comprenant un téléobjectif, un grand-angle et un ultra grand-angle, sans oublier une caméra selfie de 32 Mpx. Des clichés nocturnes qui clignotent dans le noir ? Aucun souci pour ces petits bijoux.

L’intelligence artificielle comme alliée

Mais ce n’est pas tout ! Xiaomi a également pensé aux geeks de la productivité avec une bonne dose d’intelligence artificielle. Des outils comme “Entourer pour Chercher” permettent de rechercher des infos sans quitter l’appli. AI Notes et AI Recorder feront aussi le boulot en transcrivant vos mémos audio et générant des résumés en un clin d’œil. Vous avez raté un détail sur une photo ? Pas grave, AI Eraser Pro s’en occupe.

Deux smartphones, deux niveaux de puissance

Les deux modèles sont plutôt similaires, mais quelques différences se cachent sous le capot. Le 14T tourne avec un processeur Mediatek Dimensity 8300-Ultra, tandis que le 14T Pro se dote d’un Mediatek Dimensity 9300+. Pour la batterie, on est sur du solide avec 5.000 mAh pour les deux modèles, et côté recharge, le Pro fait un peu mieux avec une charge rapide à 120W et même la charge sans fil.

Disponibilité et prix

Le Xiaomi 14T démarre à 649 euros avec quatre coloris au choix. Le 14T Pro, quant à lui, vous coûtera un peu plus cher, à partir de 799 euros.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox