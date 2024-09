Droits TV : le match retour entre Canal+ et la LFP devant la justice

L’attribution des droits de la Ligue 1 à Amazon revient sur le devant de la scène alors que la Cour de cassation vient d’annuler un arrêt déboutant Canal+.

Suite au fiasco de Mediapro et de sa chaîne Téléfoot, Canal + s’était estimé lésé de voir la majorité des droits revenir à Amazon entre 2021 et 2024 pour un prix bien plus bas (250 millions) que celui des deux matchs que la chaîne privée diffusait (332 millions). Après s’être emparé de l’affaire en justice, elle avait finalement été déboutée par la Cour d’appel, mais une nouvelle décision relance le match.

La Cour de cassation vient en effet d’annuler l’arrêt qui avait rejeté la contestation de Canal + et beIN Sports. L’autorité a jugé que la Cour d’appel n’a pas donné de «base légale à sa décision » ou a «violé » certains textes, obligeant donc la justice à remettre l’affaire au goût du jour. Une décision saluée par Canal+ dans un communiqué ce vendredi , qui y voit «une étape décisive vers la reconnaissance de la discrimination tarifaire et du préjudice financier considérable dont a été victime le groupe Canal+ ».

La LFP pour sa part a déclaré que cette décision n’entraîne «aucune conséquence immédiate pour la LFP et les clubs, les parties se trouvant remises dans la situation antérieure à l’arrêt d’appel concerné, favorable à la LFP, la décision de première instance ayant rejeté les demandes du groupe Canal+ et de BeIN Sports ».

Source : Les Echos

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox