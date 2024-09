DAZN annonce le lancement d’une période d’essai pour découvrir sa plateforme

DAZN propose désormais un essai gratuit de 7 jours pour découvrir ses contenus sportifs exclusifs

DAZN, la plateforme de streaming sportif, continue de peaufiner son offre en offrant aux nouveaux abonnés une semaine d’essai gratuit, à compter d’aujourd’hui. Cette période d’essai, sans engagement et résiliable à tout moment, permet aux utilisateurs de découvrir l’ensemble des fonctionnalités et des contenus sportifs premium qu’elle propose.

À l’heure où nous écrivons ces lignes, ces 7 jours gratuits ne sont pas encore affichés sur le site web de la plateforme. Pendant cette période d’essai, les utilisateurs auront accès à une large gamme de contenus sportifs : Tous les matchs de Ligue 1 et de la Betclic Élite, de la boxe, du MMA, et bien plus encore. En effet, parmi les contenus proposés vous pourrez aussi trouver ceci :

FanZone : Vivez les rencontres sportives de manière interactive avec la FanZone, un espace dédié où vous pouvez commenter les matchs en direct, discuter avec d’autres fans et partager vos analyses en temps réel.

Scores et statistiques en direct : Ne manquez aucun détail avec l’affichage en temps réel des scores, statistiques des joueurs et performances des équipes, directement intégrés dans l’interface de diffusion.

Séries et documentaires exclusifs : Plongez dans des contenus exclusifs, avec des séries originales et des documentaires sur les plus grands noms du sport, pour prolonger l’expérience bien au-delà du direct.

Compatibilité multi-appareils : Que ce soit sur votre téléviseur, smartphone, tablette ou ordinateur, DAZN est disponible sur tous vos appareils

Profitez d’une diffusion en haute définition, fluide et sans interruption

L’opération séduction continue ainsi pour le nouveau diffuseur de la Ligue 1, qui avait déjà lancé une offre promotionnelle sur ses abonnements.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox