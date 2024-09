Free Mobile : les nouveaux Xiaomi 14T et 14T Pro sont disponibles, avec un pack très complet et des promos

La nouvelle gamme de smartphone Xiaomi 14T est désormais proposée chez l’opérateur, le Xiaomi 14T Pro est vendu avec un bracelet connecté et des écouteurs sans fil.

Xiaomi a dévoilé ses 14T et 14T Pro la semaine dernière et ils sont dores et déjà proposé sur le site web de Free Mobile. Si le 14T classique est disponible seul, le Xiaomi 14T Pro est vendu dans un pack comprenant des écouteurs Buds 6 Active et un bracelet connecté Band 8 Active. De quoi ravir ceux souhaitant s’équiper complètement en appareils mobiles.

Le Pack 14T Pro est vendu dans sa version 512 Go à 849€, si vous passez par Free Flex, il vous faudra débourser 199€ à la commande puis 22.99€/mois. Cependant, vous pouvez profiter d’une offre de remboursement de 150€ sous forme d’avoir sur votre facture Free Mobile ainsi que d’un bonus reprise de 100€.

Quant aux 14T, comptez 579€ à la commande ou, en passant par Free Flex 101€ puis 16.99€/mois pendant 24 mois. Ici encore, une offre de remboursement, cette fois de 100€, est disponible ainsi que le même bonus reprise.

Les 14T et 14T Pro sont équipés d’un trio de caméras de 50 mégapixels, comprenant un téléobjectif, un grand-angle et un ultra grand-angle, sans oublier une caméra selfie de 32 Mpx. Des clichés nocturnes qui clignotent dans le noir ? Mais ce n’est pas tout ! Xiaomi a également pensé aux geeks de la productivité avec une bonne dose d’intelligence artificielle. Des outils comme “Entourer pour Chercher” permettent de rechercher des infos sans quitter l’appli. AI Notes et AI Recorder feront aussi le boulot en transcrivant vos mémos audio et générant des résumés en un clin d’œil. Vous avez raté un détail sur une photo ? Pas grave, AI Eraser Pro s’en occupe. Les deux modèles sont plutôt similaires, mais quelques différences se cachent sous le capot. Le 14T tourne avec un processeur Mediatek Dimensity 8300-Ultra, tandis que le 14T Pro se dote d’un Mediatek Dimensity 9300+. Pour la batterie, comptez 5.000 mAh pour les deux modèles, et côté recharge, le Pro fait un peu mieux avec une charge rapide à 120W et même la charge sans fil.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox