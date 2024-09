Bouygues Telecom innove avec une IA de Google au service de ses clients

Le site de Bouygues Telecom accueille un nouveau conseiller très spécial : un robot conversationnel capable de recommander un forfait mobile et un smartphone.

Le partenariat entre Google Cloud et Bouygues Telecom porte ses fruits. L’opérateur annonce en effet le lancement d’un assistant de vente conversationnel doté de l’IA générative de Google sur son site web.

Pour la première fois, directement sur le site bouyguestelecom.fr, les utilisateurs pourront choisir leur téléphone, leur forfait et leur mode de financement par une simple conversation, grâce aux conseils d’un assistant de vente intelligent alimenté par l’IA générative. Développé par les équipes DSI et Digital de l’opérateur en utilisant la solution Vertex AI de Google Cloud, cet assistant ouvre la voie au futur du e-commerce conversationnel.

Il suffit, pour y accéder, de se rendre sur l’onglet téléphone du site web et de cliquer sur “besoin d’aide”, puis de sélectionner “échanger avec notre assistant de vente IA”. “Lors de la conversation, l’agent tient compte des principaux critères de choix du client (autonomie du téléphone, avantages du forfait proposé, mensualités du plan de financement, etc.) pour l’aider à choisir l’offre la plus adaptée à ses attentes” explique Bouygues Telecom. Pendant la phase de lancement, il prendra le relais des conseillers de 21h à 8h en semaine, ce qui représente aujourd’hui près de 15 % du trafic global.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox