Top départ pour la nouvelle chaîne BFM2 sur les Freebox et les box de SFR

“BFM2, c’est deux fois + d’infos”, la nouvelle chaîne digitale et complémentaire de BFM TV a pris l’antenne pour la première fois ce 25 septembre à 15h.

La petite soeur de BFMTV est née. Baptisée BFM 2, cette nouvelle chaîne vit aujourd’hui ses premières heures sur le site et l’application de BFM, les télévisions connectées (Samsung TV+, Molotov et TCL).mais aussi sur certaines box comme les Freebox de Free (canal 161), et SFR Box (canal 92). Un lancement sur les box de Bouygues Telecom est prévu prochainement alors que pour l’heure, le site de BFM2 ne mentionne pas les Livebox d’Orange.

“Parce que l’information n’a jamais été aussi riche, quand BFMTV suit un événement en direct, BFM2 vous propose simultanément d’en suivre un différent”, présente à l’occasion de ce lancement la chaîne d’info en continue qui souhaite désormais jouer sur la complémentarité. Différentes thématiques sont au programme comme la politique, l’actualité internationale, la culture, les sciences, et le sport. BFM2 proposera aussi une sélection de vidéos de la rédaction digitale de BFMTV.com ainsi que des podcasts filmés.

Pour informer, une toute nouvelle équipe dédiée a été créée. “Au-delà de ces nouvelles incarnations, vous pourrez retrouver régulièrement les reporters et les éditorialistes de BFMTV qui interviendront pour commenter des événements depuis la rédaction ou directement sur le terrain, en France et dans le monde”, apprend-on.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox