Free teste le débit des nouveaux iPhone 16 sur son réseau 4G et 5G

Les équipes de Free_1337 ont effectué des tests de débit, dans des conditions optimales, avec les nouveaux iPhone. Voici les résultats en 4G et 5G.

Disponibles à l’achat de 5 jours dans les boutiques Free mais aussi sur le site internet de l’opérateur, les iPhone 16,16 Plus, 16 Pro et 16 Pro Max intègrent différentes technologies comme l’ eSim, la VoLTE, VoWifi et le Wifi 7. Ils proposent également toutes les fréquences compatibles 3G, 4G et 5G en France. Afin de donner un aperçu de leurs performances sur le réseau de Free Mobile, le compte officiel Free_1337 a réalisé des tests dans des conditions idéales.

“Nos tests montrent que les débits 4G pour les iPhones 16 & 16 Plus peuvent monter jusqu’à 780,52 Mb/s (download) et 77,7 Mb/s (upload) puis jusqu’à 1350 Mb/s (down) et 132 Mb/s (up) pour la 5G TDD”, indique l’équipe de l’opérateur.

S’agissant des iPhones 16 Pro & Pro Max, les débits 4G apparaissent légèrement plus faibles, soit jusqu’à 767 Mb/s en download et 77.3 Mb/s en upload. En 5G, les performances sont selon ces tests meilleures que les iPhone 16 et 16 plus avec un débit jusqu’à 1550 Mb/s (down) et 138 Mb/s (up).

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox