Abonnés Orange, Free Mobile, SFR et Bouygues, l’Arcep met à jour sa carte de couverture officielle

Le régulateur des télécoms a mis à jour plusieurs outils de suivi du réseau mobile, dont sa carte officielle de couverture pour savoir si vous êtes bien couverts en 3G/4G/5G.

Le déploiement des réseaux mobiles des quatre opérateurs se poursuit et l’outil “Mon réseau mobile” de l’Arcep vient d’intégrer les données fournies par les opérateurs au 30 juin 2024. A cette date, c’était donc un total de 54 320 sites équipés en 5G qui se dénombraient, dont près de 32 000 dans la bande 3.5 GHz, récemment utilisée par Free Mobile pour proposer de la 5G Stand Alone.

Free reste premier grâce à son utilisation de la bande 700 MHz avec 19 542 sites actifs en 5G, dont 449 activations durant le deuxième trimestre 2023. Orange a été plus actif (623 mises en services) mais reste dernier avec 10 140 sites actifs, SFR et Bouygues Telecom sont tous les deux aux alentours de 12 000 sites actifs au 30 juin 2024. Si vous souhaitez connaître la situation pour chaque opérateur près de chez vous, vous pouvez donc vous rendre sur Mon réseau mobile, les taux de couverture 4G en métropole et en outre-mer ont également été pris en compte.

La localisation des sites 5G ouverts commercialement selon les fréquences déployées en métropole et en outre-mer (à La Réunion, en Guyane, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin), a aussi été actualisée.

Il est également intéressant de se pencher sur la nouvelle cartographie des sites 240 Mb/s par opérateur. “Il s’agit d’un débit maximum théorique, lié à la capacité installée sur chaque site. L’information est fournie par les opérateurs, ou réduite lorsqu’elle est manquante ou incomplète : un site est inclus dans la catégorie « 240 Mbit/s » dès lors que l’opérateur a activé au moins deux bandes de fréquences en 4G sur un site donné (« 4G+ »). Le débit réel peut dépendre de nombreux paramètres, comme la distance à l’antenne ou le nombre simultané d’utilisateurs”, précise l’Arcep.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox