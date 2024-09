Les internautes se lâchent sur les réseaux : SFR les calculs ne sont pas bons, la mésaventure d’une abonnée Freebox

Aficionados de Twitter ou plutôt de X, les opérateurs français ou acteurs du numérique postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des posts qui ont déferlé sur le réseau social d’Elon Musk la semaine dernière.

SFR se perd dans ses calculs dans une pub, et se fait reprendre sur X. Décidément rien ne va chez l’opérateur au carré rouge.

SFR arrive à se prendre une note de communauté sur une pub parce que leurs communicants ne savent pas évaluer un temps de téléchargement 😂😂😂 pic.twitter.com/6mlhMk6RBt — Pierre Beyssac 🏴‍☠️🇫🇷🇪🇺🇺🇦 (@pbeyssac) September 23, 2024

Quand une panne informatique touche une gare, les agents passe au système D pour informer les usages, un tableau blanc.

La panne informatique qui touche depuis cet après-midi les lignes Transilien est tout simplement spectaculaire ! 😳 > En gare de Versailles – Chantiers par exemple, les agents ont même tenté d’informer les usagers avec les moyens du bord, à l’aide d’un tableau blanc 🖍️ (cf. 📸4) pic.twitter.com/898Xqq7aLZ — William 🚌🚄 (@citaroo_) September 26, 2024

On ne peut plus parler de plats de nouilles dans ce cas… Tout est à refaire dans ce point de mutualisation…

Les écrasements de ligne et débranchements sauvages de techniciens peut scrupuleux, cela n’arrive pas qu’aux autres. Cette abonnée Freebox en télétravail peut en témoigner. Free Proxi a mené l’enquête et vise un opérateur, lequel devra reconnecter la ligne. La piètre qualité da la couverture 5G chez elle ne lui permet même pas un partage de connexion décent en attendant.

Quand tu bosses a 80% du temps en télétravail…alors que j’ai eu un avertissement d’un “écrasement de ma ligne fibre” et donc j’ai prevenu que c’était une erreur, j’ai besoin d’internet… j’arrive même pas a aller sur X avec le partage de ma 5g … @Freebox pic.twitter.com/UyIhvDpGht — Madness ID 0,347K (@Loucura_anon13) September 28, 2024

C’est un problème dont on ne parle pas assez, l’ancien numéro d’un dealer ou toute autre personne peut aujourd’hui être réattribué à un enfant dont les parents viennent de souscrire un forfait. Un numéro de mobile n’est jamais totalement nouveau, même si les opérateurs attendent quelques temps avant de les réattribuer.

C’est dingue ! j’ai contacté @Orange_France @Sosh_fr @free @bouyguestelecom et il est impossible en souscrivant une ligne mobile d’obtenir un numéro 100% safe et nouveau destiné à un enfant.@UFCquechoisir

1/3 pic.twitter.com/b2lAfSpTWV — Fredd (@dFJAX) September 27, 2024

