Free va offrir Universal+ pendant un mois aux abonnés Freebox Pop, Révolution Light, Ultra Essentiel et mini 4K

Dès le 30 septembre prochain, les abonnés Freebox Pop, Ultra Essentiel, Révolution Light et mini 4K auront accès aux 4 chaînes incluses dans Universal+ gratuitement pour une durée d’un mois.

Depuis aujourd’hui, les abonnés Freebox Delta peuvent tous sans exception accéder à Universal+ gratuitement, tout comme les abonnés Freebox Ultra et Révolution avec TV by Canal. De quoi profiter de contenus variés proposés par les 4 chaînes incluses dans ce service de divertissement, à savoir 13ÈME RUE, SYFY, E! et DreamWorks.

Free n’en a cependant pas fini avec Universal+, puisque l’opérateur offrira l’accès à ces chaînes, temporairement, au reste de ses abonnés disposant d’une Freebox compatible. Ainsi, dès le 30 septembre prochain et pour une durée d’un mois, les abonnés Freebox Pop, Révolution avec TV by Canal, Ultra essentiel et mini 4K pourront profiter de ces 4 chaînes sur leurs Freebox et sur Oqee. Aucune manipulation à réaliser pour cela, il suffira de se rendre sur les canaux dédiés et l’offre s’arrêtera automatiquement à l’issue de la période de gratuité. Si le contenu vous plait, vous pourrez continuer en vous abonnant à l’option proposée au tarif de 5.99€/mois.

