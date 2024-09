Abonnés Freebox Delta : ques contenus intéressants propose Universal+, désormais inclus dans votre offre ?

Les abonnés Freebox Delta bénéficient dès aujourd’hui de l’accès à Universal+ gratuitement, mais que vaut cette offre en termes de contenus ?

Depuis ce mercredi 11 septembre, les abonnés Freebox Delta peuvent accéder aux quatre chaînes incluses dans le service de divertissement d’Universal+ gratuitement, peu importe le player. S’il est déjà intégré dans les offres Freebox Ultra et Freebox Révolution avec TV By Canal et disponible en option pour les autres box (hors V5/Crystal), que propose cette offre sur votre petit écran ?

Pour rappel, les 4 chaînes intégrées sont 13ÈME RUE, SYFY, E! et DreamWorks. Voici un petit catalogue de ce que vous pourrez retrouver sur chacune d’entre elle.

13ème Rue, la chaîne du thriller et des grandes séries policières

Amateurs d’enquête et de suspense, vous pourrez trouver votre bonheur sur 13ème Rue, disponible sur le canal 71 de votre Freebox. Vous pourrez y trouver des séries phares du genre policier comme US Chicago Fire et New York Crime Organisé, mais pas seulement. Par exemple, la série comique Knok vous plonge dans les aventures d’un vendeur d’urinoirs au bord du divorce qui se retrouve reconverti en tueur à gages.



Dans des formules un peu plus classiques de séries policières, vous pourrez retrouver Coroner, qui suit une médecin légiste qui enquête sur des morts suspectes ou encore Hudson & Rex qui suit les aventures d’un inspecteur et de son berger allemande. Mais certains concepts peuvent paraître plus inédits pour les amateurs du genre, comme Einstein : Équations criminelles, qui présente le descendant du célèbre physicien en train d’aider la police à résoudre des affaires criminelles. Si vous cherchez des aventures plus dramatique, vous pouvez suivre The Wall, série dans laquelle Céline Trudeau sergent-détective chevronnée est envoyée sur les lieux d’un crime et découvre le corps d’une jeune femme dont le visage est caché par un masque chinois. L’enquête est épineuse puisqu’elle se déroule dans une petite colonie minière où tout le monde se connait et a bien des secrets…



SyFy, pour les fans de science-fiction et de fantastique

La chaîne disponible sur le canal 72 s’est déjà fait une renommée auprès des aficionados des univers imaginaires. Si vous êtes fans de fantasy et de grandes épopées, vous pourrez par exemple retrouver Les aventures de Merlin, qui a tout de même réussi à s’inscrire assez durablement dans la tête de nombreux spectateurs pour son ton mi-sérieux mi-décalé et son traitement de la légende arthurienne. Pour les amateurs d’espace, vous pouvez vous tourner vers Moonhaven, minisérie qui met en scène des humains supervisés par une IA installés sur une partie de la Lune, chargés de développer les moyens techniques et culturels pour sauver une Terre ravagée.



Toujours dans une ambiance de science-fiction, vous pouvez vous tourner vers Humans : la série se déroule dans un présent alternatif où la technologie a permis de créer les Synthètiques (souvent abrégé par Synthèt), des robots domestiques qui obéissent aux humains. Certains d’entre eux semblent mystérieusement doués d’une conscience et d’un libre arbitre. Pour un concept un peu plus fou (et du sang), tournez-vous vers Deadly Class, qui vous plonge dans une mystérieuse école privée qui accueille la progéniture de criminels et leur enseigne à suivre cette voie.



De nombreux genres sont présents, allant de l’horreur avec Wreck à de la SF un peu plus poussée comme The Ark en passant par de la comédie fantastique comme Reginald The Vampire.



Amateurs de culture Pop, rendez vous E!

Cette chaîne, disponible sur le canal 73 de votre Freebox, vous propose de nombreux programmes autour de la télé-réalité. Impossible de louper évidemment l’intégrale de L’incroyable Famille Kardashian dans ce domaine, vous pouvez aussi retrouver des franchises assez connues comme Chirurgie à tour prix ou encore Travis Kelce, coeur à prendre.



Outre ces monuments de ce genre de contenus, vous pourrez retrouver des propositons plus différentes comme Celebrity Prank Wars, dans lesquelles deux stars s’affrontent via des farces toujours plus élaborées, ou même Hollywood Medium with Tyler Henry, dans lesquelles des vedettes hollywoodiennes communiquent dans l’au-delà..



Pour les petits et grands, rendez-vous sur Dreamworks !

Ici, difficile de faire plus explicite. Vous pourrez retrouver sur le canal 148 de votre Freebox les personnages cultes des studios Dreamworks. Une chaîne résolument familiale, pour les plus petit majoritairement avec des programmes comme Oui-Oui au pays des jouets ou encore Casper L’école de la peur. Mais certaines séries sont devenues assez connues comme Mr Peabody & Sherman, série dans lequel un chien de génie et son fils voyagent dans le temps. Les amateurs de la saga Madagascar pourront se régaler avec Roi Julian ! L’élu des Lémurs qui reprend le sympathique tyran apparu dans le premier opus.



Verdict : pourquoi se priver ?

Cette offre a le mérite de proposer assez de choix, avec des thèmes et genres variés selon les chaînes. Si E! n’est pas votre tasse de thé, peut-être préférerez-vous le sérieux des séries de 13ème Rue ou inversement ! Ainsi, il y a des chances pour que vous trouviez quelque chose qui vous plaise dans Universal+, et si ce n’est pas le cas, tant pis, vous n’avez rien payé !

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox