Free Mobile augmente soudainement le prix du booster 20 Go de son forfait 2€ pour les nouveaux abonnés

Le forfait 2€ avec booster 20 Go de Free Mobile se hisse quasiment à la hauteur du forfait spécial de l’opérateur sur Veepee… en matière de prix seulement.

Lancée le 11 juillet dernier, le booster 20 Go à 3,99€/mois de Free Mobile pour son forfait 2€ voit son prix augmenter d’un euro ce 26 septembre. Pour la même enveloppe de data en France métropolitaine et en roaming (10 Go en UE et DOM), et les appels illimités, les nouveaux abonnés devront débourser 4,99€/mois en plus du prix du forfait. Au total, il en coûtera 6,99€/mois pour 20 Go en 4G, soit un euro de moins que la Veepee de Free Mobile incluant 110 Go en 5G pour 7,99€/mois à vie. Les abonnés Freebox peuvent quant à eux en profiter à 4,99/mois grâce à leur avantage (forfait à 0€). Les abonnés actuels au booster 20 Go ne sont pas concernés par cette hausse de prix. S’agissant du forfait 2€ seul, l’ex-trublion n’augmentera jamais son prix, Xavier Niel en a fait la promesse récemment.

L’autre booster de Free Mobile ne bouge pas. Il inclut toujours 3 Go en France métropolitaine, 2 Go en roaming UE et DOM mais aussi des appels illimités pour 0,99€/mois.

