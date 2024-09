Abonnés Freebox et Amazon Prime : 4 nouveaux jeux PC gratuits à récupérer, dont un MMORPG

Une nouvelle arrivée de jeux gratuits sur Prime Gaming avec de l’aventure en tout genre.

Comme chaque semaine, Amazon étoffe son catalogue de jeux proposé gratuitement dans son abonnement Prime. Depuis aujourd’hui, 4 titres ont été ajoutés à la sélection disponible sur sa plateforme Prime Gaming. Vous pouvez les récupérer gratuitement pendant au moins 13 jours, et y jouer quand vous voudrez, même après cette période.

Black Desert est un MMORPG plein d’action avec un système de combat dynamique unique en son genre. Amusez-vous avec une multitude d’activités pratiques telles que la pêche, la cuisine, le commerce et l’artisanat à votre rythme. Vous pouvez également vous faire des amis pour la vie, laisser libre cours à votre imagination grâce au vaste système de personnalisation des personnages, participer à des combats PvP à grande et petite échelle, éliminer des boss et des monstres épiques, et bien plus encore. L’offre comprend le jeu de base, l’ensemble de meubles Urimok, l’ensemble d’accessoires pour vaisselle Haso et 7 larmes d’Elion. Attention il faudra faire vite, cette offre est valabel pour 13 jours seulement.



Comment utiliser votre code promo Black Desert Online :

Connectez-vous ou créez votre compte Pearl Abyss sur https://www.playblackdesert.com Une fois connecté, accédez à « Boutique » > « Utiliser un code promo » et saisissez votre code promo à 16 chiffres. Accédez à « Télécharger » > « Client ». Cliquez sur « Télécharger le client » et suivez les instructions pour installer le lanceur Black Desert.

Partez à la recherche de réponses dans Ghost Song, une aventure atmosphérique en 2D mêlant découverte de soi, mystères anciens et terreur cosmique. Explorez des cavernes sinueuses éclairées uniquement par une flore bioluminescente, combattez des créatures étranges et puissantes et acquérez de nouvelles capacités qui vous aideront à découvrir les secrets enfouis depuis longtemps dans ce monde extraterrestre.



Pour récupérer ce jeu, il faudra posséder un compte Gog, dont vous pouvez télécharger le launcher ici. Une fois votre compte créé, récupérez le code du jeu sur votre page Prime Gaming puis rendez-vous sur GoG, dans la section bibliothèque et cliquez sur le “+”. Sélectionnez “Utiliser le code GOG” et collez votre code, vous pourrez ensuite l’installer.

Dans Ynglet, vous sautez entre des bulles qui flottent dans le ciel comme si vous étiez un dauphin de l’espace, tout en vous fondant dans une bande sonore hautement réactive et dynamique créée par le logiciel musical personnalisé (et inutilement compliqué) Ynglet.



Partez à l’aventure avec Mystery Case Files: Black Crown. Lorsqu’une patiente de l’asile de Manchester dessine une énorme couronne recouvrant les murs de sa cellule, vous êtes envoyé pour découvrir ce que cela a à voir, le cas échéant, avec votre passé. Mais lorsque les internés s’évadent, il n’y a qu’un seul moyen pour vous de reprendre le contrôle : trouver la Couronne noire avant eux. Vous devrez faire preuve d’intelligence et utiliser toutes vos capacités pour découvrir l’identité de « Jane Doe » et résoudre le mystère de la Couronne noire dans le 20e chapitre de cette série classique de jeux d’aventure envoûtants avec des objets cachés !



Pour y accéder, il faudra télécharger Amazon Games, disponible en cliquant sur ce lien, il suffit ensuite de vous connecter avec vos identifiants Amazon Prime. Vous retrouverez ainsi, sur une même interface, vos jeux gratuits à récupérer et la possibilité de les installer.

Il faudra ensuite cliquer sur “installer” et une fois la procédure terminée, vous pouvez jouer à votre jeu. Pour rappel, Prime Gaming est inclus pour les abonnés Freebox Delta et Ultra et offert pendant 6 mois aux abonnés Freebox Pop et Révolution et disponible en option pour tous les autres abonnés avec l’abonnement Amazon Prime pour 5.99€/mois.

