Free lance de nouveaux films gratuits dans sa propre de plateforme de streaming Oqee Ciné

Le service AVOD de Free continue d’intégrer de nouveaux contenus diverses et variés dans son catalogue. Voici les nouveautés.

Gratuit pour tous les abonnés Forfait Free 5G, Série Free et les abonnés Freebox avec service TV, Oqee Ciné permet de regarder sur cinq appareils simultanément plus de 600 films et séries sur de nombreux supports comme les Freebox, les smartphones, TV connectées Samsung, LG, Philips, Apple TV etc. Comme chaque vendredi, la plateforme AVOD de Free ajoute de nouveaux contenus. Cetet fois, place au drame historique, au documentaire animalier, en passant par la comédie et le thriller.

On commence avec Traque sur Internet, un thriller captivant plongeant dans l’univers sombre du cybercrime, où hackers, usurpation d’identité et espionnage numérique se mêlent à une enquête complexe, reflétant les dangers contemporains du web.

Laissez-vous tenter par Kursk, réalisé par Thomas Vinterberg, qui relate le tragique naufrage du sous-marin russe K-141 en 2000, avec des performances poignantes de Matthias Schoenaerts et Léa Seydoux, évoquant à la fois la détresse des marins et l’impuissance des familles.

Béni le petit bonobo est un documentaire émouvant qui suit l’histoire de Béni, un jeune bonobo recueilli dans un sanctuaire du Congo, victime du braconnage, tout en mettant en lumière les efforts pour le réintroduire dans la nature.

Kramer contre Kramer, œuvre de Robert Benton sortie en 1979, raconte le combat bouleversant de Ted Kramer (Dustin Hoffman) pour élever son fils après le départ de sa femme (Meryl Streep), tout en jonglant avec sa carrière.

L’Ombre d’un crime est une mini-série policière intense où chaque personnage cache des secrets, dans une enquête captivante sur deux épisodes de 90 minutes.

Pour les amateurs de stand-up, Elisabeth Buffet à l’Alhambra propose un spectacle hilarant où la comédienne aborde avec humour des thèmes comme la solitude et le célibat, promettant un moment de légèreté.

