France Télévisions : très peu de sports cet été, avant un retour en force à la rentrée

Alors que les grands rendez-vous sportifs de cet été ont été annulés ou reportés, Laurent-Eric Le Lay a exprimé son soutient pour le secteur du sport.

Le Tour de France prévu en juillet ou encore Roland Garros qui aurait du débuter ce dimanche 24 mai sont reportés à fin août pour le premier, puis fin septembre pour le second. La crise sanitaire oblige de mettre en place des mesures sanitaires à respecter, bousculant un peu l’organisation de ces rendez-vous. “Pour le Tour de France, si l’organisateur nous demande de réduire notre présence, on le fera. Les émissions, comme le Vélo Club, pourraient se faire depuis Paris”, explique le directeur des sports de France Télévisions, Laurent-Eric Le Lay.

Pour Roland Garros la date de report est encore incertaine, soit le 20 soit le 27 septembre, rien n’est fixé. La présence du public se pose encore, “Peu importe, le principal c’est que le tournoi puisse avoir lieu. Et je ne suis pas sûr que nous ferons moins d’audience.” précise le directeur des sports de France Télévisions. À noter que malgré tout le temps d’antenne sera le même que si les événements s’étaient déroulés aux dates prévues initialement, l’ensemble des étapes du Tour de France seront diffusées et concernant la prise d’antenne elle se fera chaque jour à 15h durant la durée du tournoi.

Concernant les JO prévus normalement cet été, ont été reporté à l’an prochain, ainsi que l’annulation de la finale du Top 14 et du Championnat d’Europe d’athlétisme forme un gros trou dans la grille des programmes de France Télévisions pour cet été. “Notre politique est claire, explique Laurent-Eric Le Lay : on paie si on diffuse. Pour les Jeux olympiques par exemple, on a décalé notre paiement.”.

Tout de même France Télévisions ne signera pas pour un été avec zéro sport sur ces antennes, si la situation le permet, vous pourrez retrouver le Critérium du Dauphiné, les finales de la Coupe de France et de la Coupe de la Ligue de foot. Pour patienter jusqu’à la, France.tv la plateforme numérique du groupe audiovisuel public vous propose de revoir les grandes finales des Internationaux de France de Tennis depuis 1983 ainsi qu’un tournoi d’E-Sport avec la Fédératrion Française de tennis.

Source : Franceinfo