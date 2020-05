C8 : fort de son succès, Cyril Hanouna réfléchit au retour de “À prendre ou à laisser” pour la rentrée prochaine

De retour depuis le 18 mai, le jeu des boîtes désormais présenté par Cyril Hanouna réalise de bonnes audiences, à tel point que le jeu pourrait revenir à la rentrée.

“À prendre ou à laisser” ce jeu télévisé ne doit pas vous être inconnu, présenté par Arthur sur TF1 entre 2004 et 2010, il avait été brièvement relancé par Julien Courbet en 2014 sur C8. Coproduit par EndemolShine France et H2O productions, c’est Cyril Hanouna qui est revenu aux commandes de l’émission depuis le 18 mai sur C8. Diffusés en direct du lundi au jeudi à 20h15, les téléspectateurs sont au rendez-vous. Pour le moment la diffusion est programmée jusqu’à la fin de cette saison, mais le succès est tel que Cyril Hanouna et la direction de C8 réfléchissent à reprogrammer “À prendre ou à laisser” à la rentrée de septembre. “Ça marche tellement bien qu’avec les patrons de C8, on s’est dit que ça nous ferait de la peine d’arrêter à la rentrée : on est en train d’y réfléchir”, indique Cyril Hanouna au micro d’Europe 1.

Source : Puremédias