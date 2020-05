Films patrimoniaux sur France 3, cycle Jean-Paul Belmondo jusqu’au 29 mai

Depuis le début du confinement, France Télévisions propose chaque après-midi des films patrimoniaux. À partir de ce lundi 11 mai, les grands classiques du cinéma seront diffusés sur France 3.

Voici la liste des films patrimoniaux qui seront diffusés tous les après-midi sur France 3 à partir de 13h55 jusqu’au vendredi 29 mai.

Lundi 25 mai : Le professionnel (1981) de Georges Lautner avec Jean-Paul Belmondo, Jean Desailly, Robert Hossein.

Synopsis : Issu de l’élite de l’armée française, Joss Beaumont est chargé d’exécuter le président de la Malagawi. Un contre-ordre tombe, la cible est devenue un ami de l’État. Pour l’empêcher de nuire, Beaumont est incarcéré, mais ne tarde pas à s’évader, décidé à mener à bien l’opération malgré l’opposition de sa hiérarchie.

Mardi 26 mai : Week-end à Zuydcoote (1964) de Henri Verneuil avec Jean-Paul Belmondo, Catherine Spaak, Georges Géret.

Synopsis : À Dunkerque, en juin 1940, ses camarades et lui ayant raté l’embarquement pour l’Angleterre au plus fort de la Débâcle, le sergent Julien Maillat, dégoûté et las, rencontre Jeanne, une jeune femme qui refuse de quitter sa maison en ruines. Julien persuade Jeanne de fuir avec lui et dit adieu à ses amis. Une improbable idylle se noue bientôt entre eux.

Mercredi 27 mai : Cent mille dollars au soleil (1964) de Henri Verneuil avec Jean-Paul Belmondo, Lino Ventura, Bernard Blier.

Synopsis : Aux portes du désert, Castigliano dirige une entreprise de transports routiers. Hans doit conduire un chargement clandestin de cent mille dollars au coeur de l’Afrique. L’apprenant, Rocco élimine le chauffeur, vole son véhicule et part avec sa complice. Castigliano promet alors une forte récompense à Marec s’il récupère le camion. Commence une folle poursuite…

Jeudi 28 mai : Les Tribulations d’un Chinois en Chine (1965) de Philippe de Broca avec Jean-Paul Belmondo, Ursula Andress, Valérie Lagrange.

Synopsis : Arthur, jeune milliardaire blasé, semble s’ennuyer, mais se retrouve ruiné sur un coup du destin. Son précepteur lui conseille de prendre une assurance vie au profit de sa fiancée et de lui-même. Arthur va être victime de nombreuses tentatives de meurtre, et en oublie sa déprime.

Vendredi 29 mai : Les mariés de l’an deux (1971) de Jean-Paul Rappeneau avec Jean-Paul Belmondo, Marlène Jobert, Laura Antonelli.