France 2 : “Le Grand Echiquier” revient ce soir en direct avec Anne-Sophie Lapix

La culture et les arts à l’honneur sur France 2 ce soir avec “Le Grand Echiquier” à 21H, présenté par Anne-Sophie Lapix.

“Le Grand Echiquier” sur France 2 marque le retour des émissions diffusées en direct à la télévision après 2 mois de confinement. Le tournage se déroulera dans le respect total des règles sanitaires. Une préparation énorme s’opère depuis le déconfinement afin que les deux heures et demie de spectacle se déroulent au mieux.

Accompagné d’un orchestre dirigé par Nicolas Guiraud de nombreux talents venus de différents horizons animeront la soirée, le théâtre, la danse , la musique ainsi que la littérature seront mis en lumière ce soir. Autour d’Anne-Sophie Lapix vous pourrez retrouver les chanteuses Selah Sue, Angélique Kidjo et Christine and the Queens, le violoniste Renaud Capuçon, le contre-ténor Philippe Jaroussky, la soprano Patricia Petibon, l’écrivain Erik Orsenna ou l’acteur Jacques Weber. Côté danse, la danseuse étoile Dorothée Gilbert et le danseur François Alu danseront à tour de rôle sur la piste.

Source : Le Parisien