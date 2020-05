Freebox TV : TCM Cinéma propose une nuit paranormale ce jeudi 21 mai

Offerte durant tout le mois d’avril sur Freebox TV, la chaîne TCM Cinéma avait annoncé poursuivre sa mise en clair jusqu’au 28 mai prochain.

A cette occasion les l’ensemble des abonnés Freebox et plus précisément les adeptes des films d’épouvantes pourront regarder ce jeudi 21 mai, les 6 films d’horreur proposés par TCM Cinéma tout au long de la nuit.

À 20 h 50 , L’Exorciste (1973), de William Friedkin, avec Ellen Burstyn, Linda Blair et Max von Sydow.

Synopsis : L’actrice Chris McNeil est inquiète au sujet de sa fillette Regan : après que l’on ait entendu des bruits curieux venant de sa chambre, la petite a changé, proférant de constantes insanités. Une force paranormale l’habite, qui coûte la vie au metteur en scène de Chris. Désespérée, cette dernière fait appel à deux exorcistes…

À 23 h 00 , Poltergeist (1982), de Tobe Hooper, avec Heather O’Rourke, JoBeth Williams & Craig T. Nelson (déconseillé aux moins de 16 ans).

Synopsis : L’heureuse famille Freeling mène une vie tranquille et prospère dans la petite ville de Cuesta Verde. Cependant, leur maison devient le théâtre d’étranges phénomènes quand des objets commencent à se déplacer et que le sol se met à trembler. Une nuit, la petite Carol Anne disparaît et se met à communiquer avec ses parents à travers la télévision. Les Freeling font alors appel à un parapsychologue.

À 00 h 50 , Les Autres (2001), de Alejandro Amenábar, avec Nicole Kidman, Fionnula Flanagan.

Synopsis : En 1945, dans une immense demeure victorienne isolée sur l’île de Jersey située au large de la Normandie, vit Grace, une jeune femme pieuse, et ses deux enfants, Anne et Nicholas. Les journées sont longues pour cette mère de famille qui passe tout son temps à éduquer ses enfants en leur inculquant ses principes religieux. Atteints d’un mal étrange, Anne et Nicholas ne doivent en aucun cas être exposés à la lumière du jour. Ils vivent donc reclus dans ce manoir obscur, tous rideaux tirés.

Un jour d’épais brouillard, trois personnes frappent à la porte du manoir isolé, en quête d’un travail. Grace, qui a justement besoin d’aide pour l’entretien du parc ainsi que d’une nouvelle nounou pour ses enfants, les engage. Dès lors, des événements étranges surviennent dans la demeure…

À 2 h 30 , Les Innocents (1961) de Jack Clayton, avec Deborah Kerr, Michael Redgrave et Megs Jenkins.

Synopsis : À la fin du XIXe siècle, Miss Giddens, une jeune institutrice, est chargée d’éduquer Flora et Miles, deux enfants, dans un vieux manoir. Elle découvre bientôt que ces derniers sont tourmentés par les fantômes de deux personnes décédées quelque temps auparavant…

À 4 h 10 , La Féline (1942), de Jacques Tourneur, avec Simone Simon, Kent Smith, Tom Conway

Synopsis : Irena Dubrovna, une styliste serbe, est persuadée d’être la descendante d’un clan de personnes pouvant prendre l’apparence d’une panthère. Malgré ses dires, l’ingénieur naval, Oliver Reed l’épouse, mais Irena refuse de consommer le mariage de peur que ses fortes émotions influent sur la malédiction. Oliver s’éloigne de plus en plus d’elle et Irena devient alors de plus en plus dangereuse.

Et pour finir aux alentours de 5 h 20 , Vaudou (1943) de Jacques Tourneur avec James Ellison, Tom Conway, Frances Dee