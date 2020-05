Netflix : “Umbrella Academy” saison 2, disponible le 31 juillet

La suite des aventures des super-héros de la Umbrella Academy arrive cet été.

Netflix a enfin dévoilé la date de sortie de la saison 2 de “The Umbrella Academy”, les fans devront patienter jusqu’au 31 juillet prochain avant de découvrir la suite de la première saison qui nous a laissé dans un suspens total avec la destruction de la terre. De quoi tenir en haleine pour la seconde saison.

Pour rappel, la série inspirée de comics, raconte l’histoire de 7 enfants adoptés par un milliardaire, réunit des années plus tard lors de la mort de celui-ci, ils apprennent que l’apocalypse aura lieu dans 8 jours. L’ensemble du cast de la première saison sera présent, et trois nouveaux personnages vont faire leur apparition durant cette saison 2. Lila (Ritu Arya) une fille caméléon autant marrante et intelligente que déjantée, Raymond (Yusuf Gatewood) un mari aux petits soins avec une âme de meneur et enfin Sissy (Marin Ireland) une Texane déterminée à changer de vie.

Découvrez la vidéo d’annonce de la saison 2 :