France 5 : retour de “C à vous, la suite” et “Passage des arts” ce soir

Retour de “C à vous, la suite”, mais sans le fameux dîner entre Anne-Elisabeth Lemoine et ses invités.

Le talk-show de France 5 de nouveau au complet. Malgré le maintien de “C à vous” en première partie en plateau, “C à vous, la suite” était à l’arrêt depuis le 16 mars dernier. Après plus de deux mois d’absence, la seconde partie du talk-show revient ce soir en direct à partir de 20 h.

Pour ce retour, vous retrouverez autour de la table les chroniqueurs Marion Ruggieri et Pierre Lescure avec comme invité Anne Sinclair, Claude Lelouch et le médecin André Grimaldi. Mais ne vous attendez pas a retrouver le programme tel qu’il a était laissé lors de l’annonce du confinement, afin de respecter les règles sanitaires, le dîner n’aura plus lieu jusqu’à nouvel ordre.

Ce mardi 26 mai, sera aussi le retour de “Passage des arts” présenté par Claire Chazal dès 20 h 20. Disparu des écrans depuis le 23 mars dernier, pour le grand retour de “Passage des arts”, Tatiana de Rosnay viendra parler de son livre ” Les fleurs de l’ombre “. Jusqu’à vendredi vous pourrez retrouver Cali le chanteur, l’écrivaine Nathalie Rykiel, la philosophe et psychanalyste Cynthia Fleury ainsi que le compositeur Vladimir Cosma.

Source : Puremédias