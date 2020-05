TF1 : Koh-Lanta en version raccourcie jusqu’à la finale du 5 juin

Le rendez-vous est fixé, la finale de “Koh-Lanta” aura lieu le 5 juin prochain sur TF1.

Et pour arriver à la finale, les aficionados du jeu d’aventure devront prendre leur mal en patience, jusqu’au 5 juin des moitiés d’épisodes seront diffusées chaque vendredi soir et ça commence dès ce vendredi.

Dès ce vendredi 15 mai, seule l’épreuve de confort sera diffusée, il faudra donc attendre une semaine supplémentaire avant de découvrir les prochains éliminés. La mythique course d’orientation aura lieu le 29 mai et précédera la fameuse et pitoyable épreuve des poteaux suivis de la finale retransmise en direct, mais sans public cette année pour respecter les mesures sanitaires mises en place.