Hello Canal+ la chaîne dédiée à la culture LGBT diffusera en mai trois grands films du cinéma contemporain

Fin de l’ année 2019, Canal+ lancé une nouvelle chaîne “digitale” consacrée à la culture LGBT disponible sur myCanal, Freebox Replay ou l’univers Canal.

Au mois de mai sur Hello Canal+ le mot d’ordre est “sois exactement qui tu veux, quelque soit ta sexualité”. Au travers de trois films marquant du cinéma contemporain la culture LGBT est mise en avant. Voila les trois films disponibles.

Rafiki : Film Drame, Kenya, 2018

Synopsis : Dans un quartier populaire de Nairobi, la capitale du Kenya, Kena, « garçon manqué » et étudiante sérieuse, et Ziki, fille insouciante du rival politique du père de Kena, tombent amoureuses l’une de l’autre. Les deux jeunes femmes vont devoir défier leurs familles et la société pour vivre leur amour…

De : Wanuri Kahiu

Avec : Samantha Mugatsia, Sheila Munyiva, Dennis Musyoka, Patricia Amira, Nini Wacera, Jimmi Gathu, Neville Misati, Nice Githinji

Film disponible jusqu’au 28/05/2020.



Taekwondo : Film Comédie dramatique, Argentine, 2016

Synopsis : Fernando invite sa bande d’amis à la campagne pour passer quelques jours de vacances entre hommes. En l’absence de leurs petites amies, tous se sentent libres de se promener nus ou de discuter inlassablement de leurs conquêtes. Fernando a également convié Germán, avec qui il pratique le taekwondo, mais qu’il connaît peu…

De : Marco Berger, Martín Farina

Avec : Gabriel Epstein, Lucas Papa, Nicolás Barsoff, Francisco Bertín, Arturo Frutos, Andrés Gavaldá, Juan Manuel Martino, Darío Miño

Film disponible pendant plus de 3 mois.



Alata : Film Drame, Etats-Unis, Israël, 2012

Synopsis : Un étudiant palestinien, Nimer, vit clandestinement à Tel Aviv. Il espère partir à l’étranger. Sa rencontre avec Roy, un jeune avocat israélien, bouleverse sa vie. Les deux hommes tombent amoureux. Commence alors pour Nimer un nouveau combat intérieur. Doit-il continuer à privilégier son désir d’une autre vie ailleurs ou rester près de l’homme qu’il aime et dont la fréquentation le confronte sans cesse à un double rejet…

De : Michael Mayer

Avec : Nicholas Jacob, Michael Aloni, Jamil Khoury, Loai Nofi, Khawlah Hag-Debsy, Alon Pdut, Maysa Daw, Shimon Mimran

Film disponible pendant plus de 3 mois