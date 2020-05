Freebox TV : retour de la Nascar sur Automoto le 17 mai

Les fans de sports automobiles ont de quoi se réjouir, après la mise en pause pendant plusieurs semaines, la Nascar revient sur Automoto une chaîne appartenant au groupe Mediawan.

La Nascar Cup Series revient en direct sur Automoto dès le 17 mai. Pendant 10 jours, 4 courses seront retransmises chaques jours. Disponible sur le canal 180 des Freebox Automoto la chaîne consacrée à l’univers de l’auto et de la moto ravira les plus grands fans de sports mécaniques. Pour ceux qui ne seraient pas familiarisés avec la Nascar ou National Association for Stock Car Auto Racing est un organisme qui régit les courses automobile de stock-car. Cette discipline est très populaire aux Etats-Unis. Les voitures sont équipées de moteurs pouvant aller jusqu’à 320 Km/h, pour la Nascar Cup Series les concurrent s’affrontent sur un circuit ovale.