France 2 célébrera la Fête de la musique à l’AccorHotels Arena sans aucun public

Alexandra Redde-Amiel la directrice des divertissements et variétés de France Télévisions a indiqué au Parisien le dispositif mis en place par France 2 pour la Fête de la musique.

Initialement prévu à Nice, l’événement se déroulera finalement à Paris à l’AccorHotels Arena à indiqué la directrice des divertissements de France Télévisions au Parisien ce mardi 12 mai. Intitulé “Tous ensemble pour la musique”, l’événement devrait avoir lieu le 19 juin prochain et aura pour but de “Rassembler une trentaine d’artistes afin d’organiser une soirée en soutien aux salles qui ne peuvent pas ouvrir pour le moment et les festivals qui sont annulés cet été”, indique Alexandra Redde-Amiel.

Si pour l’heure peu d’infos ont été données concernant les artistes et animateurs présents durant cette soirée Alexandra Redde-Amiel a précisé qu’”Il y aura du live évidemment, mais aussi un certain nombre de séquences souvenirs de concerts cultes dans des salles mythiques et de moments forts, vécus dans les plus grands festivals de France et des pays francophones avec qui l’on travaille à la préparation de cette soirée.”