Déconfinement : un public quelque peu particulier pour la reprise des tournages de “N’oubliez pas les paroles” sur France 2

#NOPLP Petit rappel… les émissions de ce soir et demain sont inédites. A partir de mercredi on débarque avec un public différent 😉 @nagui

vous en dit plus dans la vidéo.

Prenez soin de vous. pic.twitter.com/o7cpw8BgOs

NOPLP Officiel (@NOPLPoff) May 11, 2020