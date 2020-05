“Validé” la série de Franck Gastambide dès ce soir sur Canal+

La série consacrée au monde du rap, créée par Franck Gastambide débarque dès ce soir sur Canal+.

Validé est la première série française consacrée à l’univers du rap, créée par Franck Gastambide, Charles Van Tieghem et Xavier Lacaille. La série est diffusée depuis le 20 mars sur myCanal et Canal+ Séries et rencontre un fort succès. La série reçoit des stars du rap français ainsi que des personnalités de la musique urbaine comme Lacrim, Ninho, Rim’k, Mister V, Pascal Cefran, Cyril Hanouna, camille Lelloucge et tant d’autre . De ce fait Canal+ diffusera des ce lundi 11 mai à 21 h les trois premiers épisode de la série.