France 2 : histoire secrète de la victoire, plongez dans les coulisses des derniers mois de la seconde guerre mondiale ce soir à 21h

France 2 proposera ce soir un numéro hors-série du magazine Cellule de crise : l’histoire secrète de la Victoire (1945).

Julian Bugier présentera ce soir un numéro hors-série de Cellule de crise : l’histoire secrète de la Victoire. Le 8 mai 1945, dans une ville de Berlin en ruine, les généraux allemands signent la capitulation du 3e Reich : l’Europe libérée laisse éclater sa joie après plus de 5 ans de combats et d’horreur. Pour l’emporter durant les derniers mois du conflit après leur débarquement, les Alliés ont dû surmonter d’incroyables difficultés, sur les champs de bataille comme dans le secret des chancelleries et des états-majors. Tout juste 75 ans après la chute de l’Allemagne nazie, ce programme raconte les échecs méconnus et les coups d’éclat, les négociations secrètes, les rivalités et les compromissions durant ces mois intenses qui furent les plus meurtriers de toute la Seconde Guerre mondiale.

Grâce à des images d’archives rares et des reconstitutions soignées, vous revivrez de l’intérieur, les doutes, les rapports de force, les rebondissements et les coups de génie, de ces derniers mois de conflit. Des comédiens redonnent vie aux personnages historiques. De Gaulle, Churchill, Hitler, Roosevelt, mais aussi les anonymes, résistants, soldats, témoins de la violence extrême des combats. De l’insurrection de Paris à la découverte des crimes nazis à Buchenwald, du sacrifice de Varsovie au bombardement controversé de Dresde, plongée dans les coulisses des 11 mois qui ont conduit – douloureusement – à la victoire des Alliés.

Ce film s’appuie sur l’expertise de l’historien Olivier Wieviorka, l’un des meilleurs connaisseurs de la Seconde Guerre mondiale, et sur les recherches de Marie Hélène Barberis, documentaliste associée aux plus grands documentaires sur la période.