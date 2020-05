L’Etat annonce la création d’un fond d’indemnisation pour le secteur de l’audiovisuel fortement impacté par le Covid-19

Mercredi 6 mai, le président de la République a levé le voile sur les mesures mises en place pour aider le secteur de l’audiovisuel impacté par la crise sanitaire actuelle.

Une tribune parue dans “Le Monde” le 30 avril alertait Emmanuel Macron sur l’absence de mesures pour le secteur de la Culture, à l’heure où l’ensemble des activités sont suspendues et les temps à venir sont remplis de questions. Ce mercredi 6 mai, Emmanuel Macron était en visioconférence avec des représentants du secteur culturel, le président de la République a annoncé la création d’un fonds d’indemnisation temporaire pour les tournages et séries annulés. Les assurances refusant de couvrir ce déficit, une vingtaine de producteurs s’étaient adressés au ministre de l’Économie Bruno Le Maire il y a plus de deux semaines afin de demander à ce que les tournages soient “impérativement assurés contre les risques d’arrêt ou de suspension liés au Coronavirus”. Emmanuel Macron précise qu’il y aura une indemnisation “au cas par cas”.

De plus, le président a demandé à ce qu’un volet précis de la réforme de la loi audiovisuelle qui pour l’heure n’a toujours pas était examiné par le Parlement, soit retranscrit dans la loi française. Celui de la directive européenne SMA (Service de médias audiovisuels), cette dernière oblige les plateformes de SVOD à contribuer au financement de la création française et européenne avec un pourcentage minimum de leur chiffre d’affaires. Un taux de 25% avait été retenu pour les plateformes spécialisées dans la fiction, mais ces dernières devront avant tout négocier des accords interprofessionnels.

Pour finir, Emmanuel Macron a enraillé le souhait que les salles de spectacle rouvrent dans les meilleurs délais pour artistes et techniciens afin de pouvoir refaire des prises pour la télévisions ou internet.

Source : Puremédias