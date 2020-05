Découvrez la sélection printanière d’Amazon Prime Video du mois de mai

En ce mois de mai les nouveautés fleurissent sur Amazon Prime Vidéo, découvrez les films et séries qui débarquent ce mois-ci sur la plateforme VOD.

Chaque mois les plateformes de SVOD alimentent leur catalogue de contenus avec de nouvelles arrivées, beaucoup de science fiction et de fantaisie en ce mois de mai pour Prime Vidéo. Amazon Prime Video est un service inclus dans le forfait Freebox Delta.

Penchons nous du coté des films :

Un peu d’action et d’humour pour commencer cette sélection, The Nice Guys de Shane Black avec Ryan Gosling et Russell Crowe.

Synopsis : En 1977, à Los Angeles, le détective privé Holland March fait équipe avec l’homme de main Jackson Healy afin d’élucider la disparition d’une jeune femme et la mort d’une vedette de l’industrie pornographique, deux drames qui, à première vue, ne sont pas liés. Durant son enquête, le duo découvrira toutefois un énorme complot.

Poursuivons maintenant avec une histoire vraie, celle de Fred Rogers raconté à travers du film L’extraordinaire Mr. Rogers de Marielle Heller avec Tom Hanks.

Synopsis : Basé sur l’histoire vraie de Fred Rogers, un présentateur de télévision aux États-Unis qui, de 1968 à 2001, a animé un programme éducatif, Mister Rogers’ Neighborhood, suivi par des millions de téléspectateurs. En vue d’écrire un article sur le sujet pour le magazine Esquire, Tom Junod, un journaliste, a rencontré le présentateur et a découvert l’homme, qui s’est avéré bien différent de ce qu’il avait imaginé.

Trois volets d’Underworld ont également était ajoutés : Underworld 2, Underworld 3 et Underworld : Nouvelle ère. Cette série de films racontent l’histoire de Selene (Kate Beckinsale), une vampire impliquée dans une guerre sans fin entre son peuple et celui des Lycans et des loups-garous puissants.

Une touche de nostalgie, avec le film Pinocchio tiré du célèbre dessins-animé revisité en live-action par Matteo Garrone. Le film devait être proposé au cinéma mais la situation sanitaire actuelle obligeant la fermeture des salles de cinéma, les droits de diffusions du film ont été rachetés par la plateforme, il est disponible dès maintenant sur Prime Video.

6 films d’une des grandes figures du cinéma français vont venir enrichir le catalogue. Agnès Varda réalisatrice française disparue il y a un an, cumulait 62 ans de carrière. Amazon Prime vous propose de voir ou revoir une petite partie de son oeuvre : -Cléo de 5 à 7 -L’Un Chante l’Autre Pas -Le Bonheur -Les Cent et Une Nuits de Simon Cinéma -La Pointe Courte -Sans Toit ni Loi

Du côté des séries :

La saison 10 de la série Shameless la série qui suit les péripéties de la famille Gallagher. Dans cette dixième saison, l’ainée du clan Fiona est partie et le reste de la famille s’adapte à ce départ.

Les 4 saison de Battlestar Galactica débarquent sur la plateforme

Synopsis : L’homme a créé les Cylons. Ils se sont conscientisés, ont parfois pris l’apparence humaine. Quand ils se sont rebellés, l’homme a échoué à les exterminer. Quelques milliers de survivants fuient dans l’espace à bord du premier vaisseau spatial disponible. Sous le commandement d’un célèbre chef militaire, le commandant Adama, le vaisseau et son équipage prennent en charge le convoyage de la flotte de survivants vers un refuge mythique, la Terre.

La saison 1 de Upload composée de 10 épisodes est aussi disponible des maintenant. Synopsis : Dans un futur où les humains sont capables de “s’uploader” dans la vie après la mort, Nathan, mort prématurément, est accueilli dans sa version du paradis par une certaine Nora. Il va lui falloir s’adapter…

Station 19, une série dérivée de la célèbre série médicale Grey’s Anatomy arrive avec la saison 1 et 2. Synopsis : À Seattle, les pompiers de la caserne 19 risquent chaque jour leur vie. Les hommes et les femmes de l’équipe nouent par ailleurs des liens qui ne ressemblent à aucun autre, tout en devant gérer leur vie privée. Andrea « Andy » Herrera, confiante et dure à cuire, a toujours grandi dans la caserne dirigée par son père, le capitaine Pruitt Herrera. Ben Warren, ancien chirurgien au Grey Sloan Memorial, fait ses débuts comme pompier…

Deux séries seront aussi proposées en VOST :

The Last Narcos retrace l’histoire de Enrique “Kiki” Camarena un agent de la DEA enlevé, torturé et assassiné par le cartel de Guadalajara. Trois anciens membre du cartel dévoilent 35 ans plus tard des informations inédites concernant l’infiltration de l’agent de la DEA au sein du cartel. La mini-série se compose de 4 épisodes.

Homecoming revient pour une saison 2 mais sans Julia Roberts. Le drama psychologique de Sam Esmail (Mr Robot) s’éloignera du podcast de Gimlet Media sur lequel est basée la première saison et de nouveaux personnages vont faire leurs apparitions.