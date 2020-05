Une série sur la pandémie de Covid-19 en préparation pour Netflix par la créatrice d'”Orange Is The New Black”

La pandémie de coronavirus est au cœur de l’actualité, donnant l’idée à la créatrice d’Orange is the New Black de créer une série sur le sujet.

La série s’appelle Social Distance, elle se focalisera sur la “nouvelle réalité bizarre et déroutante que nous vivons tous en ce moment”. Jenji Kohan et son équipe se sont lancé le défi de produire cette série en quarantaine. Social Distance est destinée à être diffusée sur Netflix et pour l’heure peu d’informations ont été divulguées sur le sujet.

“L’expérience de l’éloignement social est actuellement universelle, mais aucune histoire individuelle n’est la même. À travers un large éventail de contes et de moments, certains sismiques et certains mondains, nous espérons saisir un moment dans le temps. Et nous espérons que la distance sociale aidera les gens à se sentir plus proches les uns des autres “, ont déclaré les producteurs. À l’heure ou le Covid-19 a obligé l’ensemble des productions de Netflix à se mettre à l’arrêt, l’annonce de cette production est une bonne nouvelle.

Source : Télé Loisirs