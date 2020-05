France Télévision débloque 20 millions d’euros supplémentaires pour soutenir les producteurs impactés par le Covid-19

France Télévision augmente son budget pour la création, afin de soutenir les producteurs fortement touchés par la crise sanitaire.

La présidente de France Télévision, Delphine Ernotte a annoncé au Figaro au travers d’une interview, l’augmentation de l’enveloppe destinée à la création. Cette enveloppe s’élevait jusqu’a maintenant a 420 millions d’euros, Delphine Ernotte a annoncé l’augmenter de 20 millions l’amenant a 440 millions d’euros alloués à la création.

Ces 20 millions d’euros seront destinés aux fictions et aux documentaires. En plus de cette somme investit, Delphine Ernotte a annoncé qu’un “dispositif de soutien pour les intermittents avec qui nous travaillons régulièrement”. De plus avec la crise sanitaire qui touche la France entière, la présidente du groupe public a pris des mesures il y a plusieurs semaines “en réduisant les délais de paiement des producteurs et en maintenant le développement de nouvelles oeuvres” avec l’annulation d’un grand nombre d’événements culturels prévus pour cet été, France Télévision proposera tout au long de l’été une “programmation exceptionnelle pour soutenir les festivals annulés, le théâtre et le spectacle vivant”.

A contrario de ses concurrents des groupes privés “contraints par le marché publicitaire de réduire leurs investissements dans les programmes, nous préférons appuyer sur l’accélérateur et marquer notre différence. Nous pourrons ainsi proposer à nos téléspectateurs de belles séries de tous les genres dans les semaines qui viennent” indique un cadre de France Télévisions.

Source : Le Figaro