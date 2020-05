TF1 en pleine préparation d’une série consacrée aux tueurs en série français

Post Mortem c’est le nom de la nouvelle série en préparation pour TF1, elle se penchera sur les plus grands faits divers français.

Cette nouvelle série s’inspire de la carrière de Corinne Herrmann une avocate et criminologue française marquée par trois grandes affaires criminelles en France. Cette dernière a participé à l’écriture du scénario avec la créatrice de la série Sandrine Gregor.

La série sera composée de trois saisons de quatre épisodes de 52 minutes. Pour le moment aucune information n’a été dévoilée sur les affaires criminelles qui seront racontées dans cette série. On peut s’attendre à ce que la série aborde les trois grandes affaires qui ont particulièrement marqué la carrière d’avocate de Corinne Herrmann comme celle des disparus de Mourmelon, l’affaire Estelle Mouzin et l’affaire Fourniret. De plus Corinne Herrmann avait assuré la défense du tueur en série Francis Heaulme.

Source : Ouest France