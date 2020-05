Plus belle la vie et Un si grand soleil : aucun épisode inédit pour les feuilletons quotidiens de France Télévision avant septembre

La reprise des tournages des feuilletons quotidiens de France Télévisions ne sont pas attendus avant septembre.

Depuis ce lundi 4 mai, “Plus belle la vie” est passé en rediffusion faute d’épisodes inédits. Takis Candilis a mis un second coup de massue pour les fans de “Plus belle la vie” et ceux d’”Un si grand soleil”, le tournage des feuilletons ne reprendront pas avant septembre, n’annonçant aucun inédit pendant encore au moins 4 mois. “Nous venons de sceller une charte de reprise des tournages avec leurs producteurs, qui impose une organisation respectueuse des règles sanitaires”, explique-t-il au quotidien. “Les feuilletons seront les premiers à revenir à l’antenne, j’espère en septembre. Pour les films et séries, cela se fera un peu plus tard, le temps de régler les problèmes d’assurance…”

Concernant les jeux, France Télévisions espère reprendre l’enregistrement de “N’oubliez pas les paroles” avec Nagui sur France, tout dépend des annonces faites par le gouvernement jeudi 7 mai, “mais nous allons repasser en inédits au fur et à mesure”, précise Takis Candilis.

Source : Le Parisien