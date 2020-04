En mai regarde ce qu’il te plait, les nouveautés Netflix à découvrir à partir du 1er mai

Tous les mois le géant du streaming américain, enrichi son catalogue avec de nouveaux films et séries, voici les nouveautés du mois de mai.

Afin qu’il y en ait pour tous les goûts et toutes les générations, Netflix ajoute tous les mois de nouveaux programmes que ce soit série, film ou documentaire afin de tenter de satisfaire l’ensemble de ses abonnés.

Les nouveautés du côté des séries :

La saison finale de Gotham débarque à partir du 12 mai sur Netflix, « Après une attaque, le chaos règne sur Gotham City, isolée du reste du monde. Jim Gordon essaye d’obtenir de l’aide du continent, mais en vain. Il doit protéger les habitants de Gotham, devenue une vraie ville cimetière où les vilains font la loi. Mais peut-être devra-t-il faire appel à l’aide de ces derniers pour mener à bien son projet de sauver la ville ? »

La reine du sud revient quant à elle pour une quatrième saison avec Teresa Mendoza le 29 mai accompagné de Space Force par les créateurs de The office.

Le 1er mai, la première série belge du catalogue arrive sur Netflix, Into The Night : « Un avion survole la terre dans l’espoir de garder ses passagers en vie. Autrefois, hissé dans l’univers comme la source de toute vie, le soleil est devenu depuis meurtrier et sans pitié. Afin de vivre, ils devront voyager au bout de la nuit. »

Et pour les aficionados de « Dynastie », la saison 3 sera dévoilée le 23 mai pour poursuivre les histoires des Carrington.

Pour terminer cette sélection séries, « Dérapages » diffusée sur Arte avec Éric Cantona et Alex Lutz a rencontré un fort succès lors de sa diffusion sur le petit écran. Netflix vous la proposera sur sa plateforme à partir du 15 mai.

Côté films :

Dune de David Lynch sortie en 1984 intègre le catalogue Netflix à partir du 1er mai, ainsi que la collection des films de Charlie Chaplin que nous vous avons détaillés ICI. Les films de Jacques Demy créateur des “Parapluies de Cherbourg” ou ” Les demoiselles de Cherbourg” seront aussi disponible dès le 15 mai

Le 8 mai « Les amours imaginaires » de Xavier Dolan racontant l’histoire d’un triangle amoureux entre deux hommes et une femme.

Voici la liste complète :