France 3 va proposer ce week-end un nouveau jeu télévisé avec des candidats confinés

Alex Goude sera à la tête de ce nouveau jeu diffusé ce week-end sur France 3.

Le programme s’appelle “Jouons à la maison”, produit par Warner France et France TV Studio et présenté par Alex Goude, il prendra la place de la rediffusion de “Parents mode d’emploi” le samedi a 20h30 et également le dimanche a 20h30.

À la façon d’”Une Famille en or”, quatre candidats s’opposeront par visioconférence, le but du jeu est de répondre à des questions en essayant de donner celle-là plus donnée par les Français, lors de plusieurs sondages réalisés par Harris Interactive. Le gagnant remportera jusqu’a 4000 € Frederick Lacroix un des dirigeants de France TV Studio explique que « Depuis le début du confinement, on voulait relancer un jeu spécial. Mais l’urgence était ailleurs. Il y a une petite semaine, l’idée est revenue sur la table, et on a foncé . « Vu les délais extrêmement courts, on s’est partagé le travail en deux : l’un s’occupe de sélectionner les candidats, de préparer les questions et de gérer la mécanique, et l’autre travaille sur la partie technique, le décor, les lumières, le générique, etc. » indique Jean-Louis Blot, dirigeant de Warner France.

« Les studios au sous-sol de France Télévisions ont tout de suite et naturellement été réservés aux journaux télévisés. Pour des raisons de sécurité, toutes les autres émissions qui sont tournées là-bas ont été arrêtées. Mais on a investi deux studios à la Plaine Saint-Denis. On les a peints en vert, donc on peut fabriquer tout un tas de décors virtuels. Avec une seule équipe, qui respecte toutes les règles sanitaires, on a d’abord tourné les cours pour France 4, puis lancé La Maison Lumni, le programme de sport Restez en forme, et maintenant ce jeu », détaille Frederick Lacroix.