Record d’audience absolu à la télévision française pour la dernière allocution d’Emmanuel Macron

Emmanuel Macron s’est adressé au Français hier soir, son allocution a réalisé le record d’audience absolu à la télévision française. Battant son propre record d’audience du 16 mars dernier.

36,7 millions de français (soit 94.4% de part d’audience) été devant leur télévision hier soir a 20h02 pour écouter le président de la République donner de nouvelle directive concernant le confinement causé par la crise de Covid-19. La principale annonce est la prolongation du confinement jusqu’au 11 mai prochain avec une réouverture progressive des crèches, écoles, collèges et lycée. Cette troisième allocution du président a été grandement couverte par les chaînes de télévision, des chaînes historiques aux chaînes d’info en continu, l’allocution a été retransmise sur plus de 10 chaînes de 20h02 à 20h29. TF1 est la chaîne qui a réuni le plus de téléspectateurs avec pas loin de la moitié, 14.67 millions de Français devant la chaîne numéro 1 suivie de France 2 avec 11,07 millions de téléspectateurs. M6 arrive en troisième position avec 4,42 millions de personnes sur la chaîne durant l’allocution.