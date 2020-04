France 2 et CStar diffuseront le concert caritatif organisé par Lady Gaga et l’OMS pour la lutte contre le coronavirus

Lady Gaga, l’OMS et Global Citizen s’allient pour proposer un concert caritatif diffusé dans le monde entier.

Le concert se nomme “One World : #TogetherAtHome”, une flopée de stars vont chanter pour cette soirée spécialement organisée pour la lutte contre la crise du Covid-19. L’événement sera retransmis à travers le monde samedi 18 avril, sur les chaînes américaines comme CBS, ABS et NBC. Sur internet de nombreuses plateformes se joindront à l’événement comme Twitch, YouTube ou bien encore Twitter, Yahoo et Facebook.

Sur l’hexagone, France Télévisions diffusera en direct le concert de 21h à 2h du matin sur sa plateforme france.tv. Le pas sera emboité par France 2 qui dès 2h rediffusera une version concentrée du concert d’une durée approximative de deux heures, cette dernière repassera sur les antennes de France 2 le dimanche 19 avril à 22h45. Le groupe Canal+ sera aussi de la partie et diffusera en direct le concert sur sa chaîne de la TNT CStar. Pour ceux qui raterait le concert ou qui souhaiterait le revoir, ce dernier sera disponible durant 72 heures sur myCanal.

De l’autre côté de l’atlantique, l’événement sera présenté par trois têtes fortes des shows américains : Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel et Stephen Colbert. Coté artiste vous retrouverez évidemment Lady Gaga ainsi que Alanis Morissette, Andrea Bocelli ou encore Billie Eilish ont répondu présent, tout comme Billie Joe Armstrong, le chanteur de Green Day, Chris Martin de Coldplay, Elton John, John Legend, Kacey Musgraves, Lizzo ou encore Maluma et Stevie Wonder.