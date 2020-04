Disponible sur les Freebox : MTV, MTV HITS et GAME ONE se mobilisent et déploient des dispositifs exceptionnels durant le confinement

Les chaînes MTV, MTV HITS et GAME ONE se mobilisent et mettent en place des dispositifs exceptionnels pour accompagner les téléspectateurs durant cette période de confinement.

MTV a lancé LES MTV UNPLUGGED AT HOME, des éditions spéciales de ses célèbres concerts acoustiques qui mobilisent de nombreux artistes internationaux. Wyclef Jean du groupe Fugees, JoJo, Yungblud, Alessia Cara ou encore Melissa Etheridge se prêtent ainsi au jeu pour faire profiter les téléspectateurs de concerts intimistes depuis chez eux.

Dès samedi, MTV et MTV HITS et sur les réseaux sociaux des chaînes, les artistes sont au rendez-vous depuis leur salon avec LES PETITS CONCERTS MTV AT HOME, pour vous divertir en musique tout en restant chez vous. La première session sera menée par Gauvain Sers jouant guitare à la main depuis son canapé samedi à 14h30. Marina Kaye, L.E.J, Poupie, Souf… et beaucoup d’autres artistes se prêteront également au jeu le temps d’un live fait maison. Une occasion de plus pour les artistes d’adresser tout leur soutien au personnel soignant et de souligner à nouveau l’importance de rester chez soi.

Le meilleur des PETITS CONCERTS MTV AT HOME et des MTV UNPLUGGED AT HOME vous sera proposé tous les lundis à 21h.

Du côté de Game One la Team G1 composé de Julien Tellouck, Marcus, Kayané et Anh Phan seront présent du lundi au vendredi à 15h40 et 23h50. Depuis chez eux ils continueront de décrypter l’actualité geek tout en donnant leurs avis et astuces. Marcus continuera également de présenter LEVEL ONE, l’émission qui teste en live le premier niveau d’un jeu vidéo, mais bien sûr de chez lui, rendez-vous du lundi au vendredi à 16 et 23h20.