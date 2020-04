TF1 : le prolongement du confinement oblige la chaîne à reporter ultérieurement la demi-finale et la finale de “The Voice”

Depuis le début de la crise du Covid-19, l’ensemble du monde audiovisuel se retrouve impacté et d’autant plus depuis l’annonce du confinement obligeant à retarder ou annuler les tournages.

Depuis la mi-janvier, TF1 diffuse tous les samedis soir un épisode de son émission de chant ” The Voice”. Jusqu’a maintenant, la diffusion de l’émission n’était pas perturbée, car les premières épreuves du concours comme les auditions à l’aveugle, les battles ainsi que les K.O sont enregistré au préalable. À la suite des ces épreuves les candidats s’affrontent lors de prime retransmit en direct à la télévision. Mais l’épidémie de Covid-19 et les mesures prises par le Gouvernement afin de limiter sa propagation, obligent TF1 à repousser ses primes à une date ultérieure. La société de production ITV Studios France a expliqué au Parisien qu’””Il faut que ’The Voice’ reste du grand spectacle” tandis que Fabrice Bailly, directeur des programmes de TF1 a précisé que “’The Voice’ exige un minimum de qualité, on préfère attendre plutôt que de proposer une émission dégradée”. Toujours selon le Parisien, la production espère diffuser la demi-finale et la finale avant l’été ou sinon à l’automne. Sachant que la seconde hypothèse serait la moins probable.

Prévue pour le 2 mai prochain, la demi-finale de “The Voice” sera remplacée par le concert des Enfoirés filmé pour l’édition 2017.