La sirène du film “Splash” censurée dans la version disponible sur Disney+

Disney+ est la plateforme SVOD fraîchement arrivée en France, avec des contenus pour les plus petits comme les plus grands, Disney a choisi de diffuser une version censurée d’un de ses films disponible sur la plateforme pour cause de nudité.

Des changements qui ne sont pas passés inaperçus auprès de ceux qui ont vu la version originale du film “Splash” sorti en 1984 avec Tom Hanks et Daryl Hannah. Tom Hanks joue le rôle de Allen Bauer. Lorsqu’il était petit, Allen tomba à la mer à Cape Cod et une sirène du nom de Madison (Daryl Hannah) le sauva de la noyade. Quelques années plus tard, il retourne à Cape Cod et tombe une nouvelle fois à l’eau, et la sirène lui apparut à nouveau.

Le site “Movie Censorship” ou censure de film en français a repéré une première censure dès la 24e minute du film, la sirène court vers la mer et ses cheveux ont été rallongés afin qu’ils recouvrent ces fesses. Quelques scènes plus tard, Madison est nu au pied de la statue de la Liberté et se voit arrêté pour exhibition, dans la version modifiée un zoom est effectué sur l’image afin de ne voir que le milieu de son dos. Dans la scène où la sirène se retrouve dans un aquarium, un zoom est également fait afin de masquer sa poitrine.

Disney+ informe les téléspectateurs au début du film que “ce film a été modifié par rapport à sa version originale. Des contenus ont été modifiés”. Le site ayant repéré cette censure a également précisé que cette version censuré de “Splash” avait déjà été diffusée à la télévision aux États-Unis.