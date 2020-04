Comment accéder à Disney+ sur toutes les Freebox

Disney+ a été lancé aujourd’hui et est accessible pour les abonnés Freebox Delta, One, Révolution, mini 4K et Crystal de différentes manières. On vous dit tout.

Il est enfin arrivé sur le marché français. Après un report pour soulager les réseaux télécoms, Disney¨+ est enfin là, disponible en OTT et distribué en exclusivité par Canal+. Mais comment les abonnés Freebox y auront-ils accès ? Univers Freebox fait le point.

Une application sur Freebox mini 4K

Les abonnés Free détenteurs d’une Freebox mini 4K n’auront pas besoin de souscrire à l’un des pack Canal+ intégrant le service pour en bénéficier. En effet, cette box tournant sous Android TV, il sera possible de télécharger directement l’application Disney+ sur le Playstore de Google.

Il sera bien sûr possible de souscrire à une des offres de Canal+ intégrant le service SVOD de Disney. Mais cela restera à votre guise, ce qui n’est pas le cas pour les autres Freebox. Nous vous proposerons ici un test détaillé de l’application Disney+ sur la Freebox mini 4K.

Freebox Delta, One, Révolution : un abonnement à Canal+ obligatoire

Pour les autres décodeurs de l’opérateur de Xavier Niel, comme pour la majorité des appareils des concurrents, il faudra passer par une des offres Canal+ en attendant un accord entre Free et la filiale de Vivendi. Les abonnés aux offres Intégrale, Intégrale+ et Pack Ciné Séries bénéficient d’un accès à Disney+ inclus dans leur abonnement. Les abonnés aux offres Pack Famille et Pack Canal+ peuvent quant à eux profiter du service inclus dans leur abonnement pendant un an. Le groupe propose également une série d’offres en ce moment incluant le service de SVOD.

Concernant l’utilisation du service sur les Freebox autres que la mini 4K, il faudra se rendre sur l’univers Canal de votre box. Vous aurez ainsi accès à deux boucles vidéos par semaine de 4h sur le Canal 16 de votre univers Canal+, se répétant et vous proposant ainsi divers contenus de la plateforme. Pas d’application cependant.

La solution OTT

Pour ceux ne souhaitant pas passer par une des offres de Canal+, il reste les appareils connectés. Pour un visionnage sur téléviseur, les téléviseurs connectés LG avec WebOS, Samsung Tizen et Sony fonctionnant avec Android sont compatibles avec le service. Si vous ne disposez pas de l’un de ces modèles, vous pourrez également l’installer sur votre Chromecast, Fire TV, appareil Android TV ou AppleTV et lecteur multimédia Roku. Les gamers pourront également disposer de l’application sur leur Xbox One ou Playstation 4.

Pour une consommation sur d’autres supports, vous pouvez bien sûr y accéder sur navigateur et sur mobile (Android et iOS), tablettes (iPad, Tablettes Fire…). A noter que Disney + propose une liste d’appareils et vous indique également les meilleurs navigateurs pour accéder au service de la meilleur manière.

Pour rappel, Disney+ est proposé à 6.99€ par mois ou 69.99€ par an en OTT, avec une semaine d’essai gratuit. Pendant ce confinement, s’essayer à une nouvelle plateforme de SVOD pourrait être une idée comme une autre pour passer le temps.