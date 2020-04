Disney+ : découvrez l’interface du service de SVOD sur Freebox mini 4K

Univers Freebox vous propose de découvrir l’interface de Disney+ sur la Freebox mini 4K.

Fraîchement lancé en France, avec un léger retard et quelques limites dans un premier temps, Disney+ fonctionne sur les appareils Android TV. Le service de SVOD du géant américain a ainsi son application sur la Freebox mini 4K. Univers Freebox vous propose de découvrir l’interface et les fonctionnalités.

L’installation de l’application Disney+ sur Freebox mini 4K

Lorsque nous avons lancé le Play Store de la Freebox mini 4K, l’application Disney+ se retrouvait en première place. Aucun mal à la trouver.



PS : confinement oblige, nous avons pris les captures avec les moyens du bord

L’application est d’ailleurs plutôt légère, ce qui n’entraînera pas un long téléchargement, surtout si vous avez une bonne connexion.

La connexion

Au moment de l’identification, Disney+ propose de simplifier le processus en utilisant la connexion déjà établie sur le smartphone. Il faut que la box et le smartphone soient sur le même réseau.

Il est vous également proposé d’enregistrer le mot de passe dans Smart Lock pour une connexion plus aisée.

Les recommandations de contenus

Une fois la connexion établie, l’écran d’accueil vous propose de naviguer dans les 5 univers (Disney, Pixar, Marvel, Star Wars et National Geographic). Pour avoir des listes de recommandations propres à ces univers, il suffit de cliquer sur les gros boutons.

Ci-dessous, les univers Pixar et Star Wars :

Mais on peut également naviguer dans les recommandations de manière générale. Il y a par exemple les listes “Films nostalgiques”, “Comédies Musicales”, “Comédies”, “Mickey Mouse à travers le temps” et “Documentaires”.

Notez que la barre latérale à gauche permettra d’accéder directement aux films, aux séries et contenus originaux de Disney.

Ci-dessous, les sections Films, Séries et Contenus originaux :

On trouve également une liste de favoris que vous pourrez alimenter grâce à un bouton “+” au fur et à mesure de votre navigation dans les contenus. Un petit “Libérée et délivrée” avec les enfants ?

Le moteur de recherche intégré

Accessible en haut à gauche de l’interface principale avec une icône en forme de loupe, le moteur de recherche intégré se montre très pratique.

Son clavier virtuel est en effet matérialisé par des lettres organisées de manière alphabétique sur une ligne. Il y a également des suggestions en temps réel.

Il y a également une recherche par commande vocale. Nous n’avons malheureusement pas réussi à la faire fonctionner avec notre Freebox mini 4K.

Une gestion de profils

Disney+ permet une gestion multi-profil. Pour créer un nouveau profil utilisateur ou naviguer entre les profils existants, il suffit de cliquer sur le bouton de profil tout en haut.

Concernant la création, il suffira de rentrer son prénom, de choisir son avatar et d’indiquer s’il s’agit ou non d’un profil enfant. Nous avons ainsi créé un profil sexy pour le petit Dimitri.

Voici d’ailleurs l’interface spécifique à laquelle il aura droit en tant qu’enfant :

Description des contenus et lecteur

Lors de l’ouverture de la fiche du contenu, vous avez sa description, un bouton d’ajout à la liste de lecture évoquée plus haut et le bouton pour lancer la lecture.

Le lecteur, justement, propose des contrôles basiques, mais efficaces : retour rapide, avance rapide, mise en lecture/pause, recul de 10 secondes et avance de 10 secondes. Pratiques ces 10 secondes si vous n’avez pas compris une partie d’un dialogue.

En cliquant sur le bouton tout en haut à droite de l’écran, on pourra activer les sous-titres et changer la langue du contenu.

L’inscription au service

Nous avons réalisé l’inscription au préalable depuis le site Internet. Le processus est très simple. Il suffit de choisir sa formule, ses identifiant et mot de passe et son mode de paiement.

Vous recevrez alors un lien de confirmation. Une fois le compte créé, vous devrez valider grâce à un code reçu par e-mail.

Rappelons d’ailleurs qu’il y a un essai gratuit de 7 jours, avant de passer à une formule mensuelle à 6,99 euros ou une formule annuelle à 69,99 euros.

VERDICT

Interface claire et intuitive, présence des fonctionnalités attendues, contenus riches et variés, fonctionnement fluide, le service de SVOD de Disney sur Android TV se montre convaincant. Si êtes intéressé par le service et avez la Freebox mini 4K, l’application disponible vous permettra d’en profiter dans de très bonnes conditions.