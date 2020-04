Disney+ débarque en plein confinement : les films et séries incontournables à découvrir sans plus tarder

L’événement d’aujourd’hui, c’est bien sûr l’arrivée de Disney+ en France. En cette période de confinement, on recherche de plus en plus de moyens de se divertir à la maison. Vous devriez pouvoir trouver votre bonheur sur le nouveau service SVOD de Disney, qui propose en plus une semaine d’essai gratuite. Univers Freebox a fait le tour des nouveautés, mais aussi des classiques du studio aux grandes oreilles à (re)voir sur Disney+.

Cinq univers à découvrir ou faire découvrir à vos enfants sont présentés sur la plateforme : Disney, Pixar, Star Wars, Marvel et National Geographic . Nous vous proposons ainsi une petite sélection des programmes originaux de Disney+, par univers, puis une sélection des classiques du studio à revoir sans modération. Pour rappel, vous pouvez accéder à l’application Disney+ directement sur votre Freebox mini 4K.

La guerre des étoiles a de nouveaux héros

Connaissez-vous Star Wars ? Bien sûr que oui, sans même avoir vu l’un de ses films, il y a des répliques qui sont devenues plus que cultes : “Je suis ton père“, “Que la Force soit avec toi” … Et bien l’univers de la saga cinématographique de Georges Lucas s’étend également aux séries, avec une première série en Live-action notamment : The Mandalorian.

La série suit un mercenaire de l’espace, après la chute de l’Empire et avant l’avènement du premier Ordre (entre l’épisode 6 et l’épisode 7 donc), aux confins de la galaxie. Saluée par le public à sa sortie aux Etat-Unis, les fans de Star Wars et notamment de son univers étendu pourront se régaler de voir un nouveau représentant des Mandaloriens, race culte de l’univers créé par George Lucas. Vous pouvez dès à présent découvrir les quatre premiers épisodes de la série sur Disney+, chaque épisode dure environ 40 minutes.

Pour les fans d’animation maintenant, et toujours dans l’univers de Star Wars, vous pouvez découvrir la série Star Wars : The Clone Wars. La série existe depuis des années, mais était mise en pause depuis longtemps et raconte l’histoire d’Anakin Skywalker dans son parcours au sein de l’ordre Jedi durant la période de guerre ayant lieu entre “La guerre des clones” et “La revanche des Siths“. Avec des personnages devenus cultes comme Ahsoka Tano ou le Captain Rex, la série a saisi le coeur de nombreux fans de la saga et bénéficie ainsi d’une ultime saison disponible en exclusivité sur Disney+. Sept saisons de 22 épisodes dans l’univers de Star Wars, ça ne se refuse pas. De plus, la série a une ambition assez mature pour être appréciée par petits et grands.

Et bien sûr, rien ne vous empêche de vous refaire les films cultes de la saga, y compris le spin-off Rogue One, qui raconte l’histoire jusque-là inconnue d’une équipe de rebelles ayant dérobé les plans de l’étoile noire à l’Empire. Il s’agit d’ailleurs, parmi les quatre films récemment sortis depuis le rachat par Disney, de l’opus préféré de la rédaction.

La magie de Disney mise à l’honneur

Dans l’univers Disney, on retrouve de nombreux types de programmes pour tous les goûts. De la série-documentaire au remake Live-Action de la Belle et le Clochard, la section “Originals” du catalogue fourmille de nouveau contenu à découvrir.

Ainsi, n’hésitez pas par exemple à regarder Togo, un film racontant une histoire vraie d’un meneur de chiens joué par William Dafoe et surtout du leader de son équipe, un chien nommé Togo. Pour apporter un remède à une épidémie ayant sévi en Alaska durant l’hiver 1925, ce musher et ses fidèles compagnons doivent traverser la région pour sauver leur village. Une épopée épique et adaptée d’une histoire plutôt méconnue, qui devrait vous faire retenir votre souffle pendant presque deux heures, au rythme effréné des chiens de traîneaux dans le Grand Nord.

Mais si vous souhaitez un programme plus ancré dans le réel, vous pouvez vous tourner vers la série documentaire Il était une fois les Imagineers, les visionnaires Disney. Plongez ainsi dans les coulisses de la création des parcs Disneyland. La réalisatrice oscarisée Leslie Iwerks a ainsi eu accès à des documents inédits permettant de découvrir Walt Disney Imagineering, la filiale de conception et de développement du studio. Une façon de connaître, dans cette série de 6 épisodes, tout ce qu’implique la création et la conception d’une douzaine de parcs d’attraction devenus cultes et renommés au quatre coins du globe.

Mais ce n’est pas tout ce que la firme propose dans son univers Disney, vous pourrez également découvrir des courts-métrages originaux, des fils pour adolescents comme Star Girl racontant avec tendresse le passage à l’âge adulte d’un lycéen sur fond de romance avec une jeune fille, véritable électron libre… Ou encore Sous les feux de la rampe, programme déjanté où l’actrice et productrice Kristen Bell réunit d’anciens camarades de lycée pour mettre en scène des comédies musicales cultes…

Et côté nostalgie, pour les petits et grands enfants, Disney en a dans le ventre. On pense bien sûr aux classiques de l’animation, comme Le Roi Lion, ou La Belle et la bête et plus récemment Lilo et Stitch qui a une patte assez marquée… qui sont des films incontournables, à faire découvrir à vos enfants et devant lesquels vous pouvez vous installer avec eux sans craindre de vous ennuyer. Si cela ne vous suffit pas, allez donc voir Mulan, Pinocchio , L’étrange Noël de Monsieur Jack de Tim Burton ou le Livre de la Jungle, pour revisiter les classiques de votre enfance. Mais côté aventure, Disney c’est également la saga Pirates des Caraïbes, avec l’inimitable capitaine Jack Sparrow parcourant les mers en affrontant milles dangers, ou encore Rasta Rockett et son équipe de bobsleigh jamaïcaine… Pour les fans de Tim Burton, vous pouvez également retrouver les deux épisodes d’Alice au Pays des Merveilles , avec son univers revisité à la sauce du cinéaste atypique. En vous rendant dans l’univers Disney, vous avez de grandes chances de trouver de quoi combler tout le monde à la maison.

Côté séries, pour ceux ayant été amateurs de Disney Channel, toutes les séries originales de la chaîne sont proposées dans ce même univers. Vous pouvez ainsi retrouver les films High School Musical, mais aussi la série Lizzie MCGuire ou encore la plutôt déjantée Les sorciers de Waverly Place.

Pixar et l’émotion de l’animation

Le studio Pixar est certainement l’un des studios d’animation les plus cultes du monde. Vous avez peut être même déjà vu tous les films d’animations sortis par le studios, que ce soit avec vos enfants ou non. Et bien, avec Disney+, quand y’en a plus, il y’en a encore !

Les fans du dernier Toy Story pourront ainsi découvrir la série de dix courts-métrages d’animation Fourchette se pose des questions , mettant en scène un jouet bricolé avec des déchets apparu pour la première fois dans Toy Story 4. D’un naturel curieux, il s’interroge sur de nombreuses choses, comme l’amour ou le temps et découvre la réponse à ses interrogations en compagnie de ses amis. Des petites séquences courtes pour égayer la journée de vos enfants, avec toujours l’animation des studios cultes.

Un peu trop enfantin pour vous, même si vous avez grandi avec Disney ? Laissez vous tenter par le docufiction Pixar en vrai, mettant quant à lui en scène les personnages et moments iconiques des films du studio… dans la vraie vie. Un rêve de gosse, qu’il soit petit ou grand, et une bouffée d’air frais pour les fans des films du studio d’animation.

Comme pour l’univers Disney, vous aurez également accès à des courts-métrages originaux, notamment avec la série Sparkshots qui permet de révéler de nouvelles formes de narration mises au point par Pixar et qui sont pour l’instant au nombre de six sur la plateforme.

Pixar est probablement l’univers le plus adapté pour une soirée cinéma en famille. Ses films proposant de multiples niveaux lectures pour les adultes, ados et enfants qui toucheront souvent en plein coeur. Nous vous conseillons notamment Vaiana, qui raconte l’histoire d’une jeune fille vivant sur une île partant dans une épopée pour sauver son île. De même, le film Vice-Versa parle de la complexité des émotions humaines, qui sont personnifiées et expliquent comment une jeune fille vit son déménagement, loin de chez elle et apprend à accepter que la vie change et d’embrasser le fait qu’on puisse en être attristé.

Ennui du confinement : Marvel à la rescousse

On aurait bien besoin d’un super-héros en ce moment… Ca tombe bien, Disney+ possède l’un des univers de comics les plus important de tous les temps ! Avec Marvel, si l’on peut découvrir de nouveaux super héros, on peut également voir qu’il n’y a pas besoin d’un marteau magique pour être digne du titre. Marvel projet Héros est une docu-série mettant en scène les héros du quotidien ayant un impact sur leur communautés à travers les Etats-Unis. Avec pour l’instant trois épisodes, ces jeunes enfants au profil impressionnant ont ainsi droit à leur comic dédié, pour les Super-Héros qu’ils sont.

Mais si vous avez soif de super-héroïsme et d’action épique, ne vous inquiétez pas on pense à vous ! Vous pouvez donc vous ruer les films du MCU (Univers Cinématographique Marvel), si vous ne les connaissez pas il faudra commencer par le premier Iron Man , ou Robert Downey Jr incarne un milliardaire playboy décidant suite à une expérience traumatisante d’utiliser les armes qu’il a fabriqué pour incarner un super-héros en armure. Si vous êtes déjà familiers avec l’univers, laissez vous tenter par Docteur Strange, mettant en scène un Benedict Cumberbatch très cynique devant un gardien de l’ordre et de la réalité, avec une mise en scène spectaculaire et des effets spéciaux bluffants.

Côté séries, si vous êtes fans d’équipes policières enquêtant sur diverses affaires, vous pouvez commencer sans craintes Agents of S.H.I.E.L.D, qui suit l’aventure de Phil Coulson enquêtant sur divers phénomènes liés aux super-héros en même temps que les films se déroulent. Des références aux comics et aux films seront glissées un peu partout, pour le plus grand bonheur des fans.

Découvrir le monde avec National Geographic

Connaissez-vous Jeff Goldblum ? Peut être pas de nom, mais si on parle du professeur Malcolm dans Jurassic Park, ou du héros d’Indépendance Day ou encore du protagoniste de La Mouche, vous verrez immédiatement de qui il s’agit. Dans la série-documentaire Le Monde selon Jeff Goldblum , l’acteur excentrique vous révèle des anecdotes stupéfiantes sur divers objets du quotidien, avec son ton décalé et son humour fin, vous n’êtes pas au bout de vos surprises concernant des objets qui nous entourent et auxquels on ne pense pas forcément à deux fois.

Vous pourrez également découvrir des documentaires captivants dans différentes thématiques. Pour les fans de documentaires animaliers, vous pourrez par exemple découvrir Le Royaume des singes ou si vous êtes plus amateurs de l’océan Géants des mers. Avide d’exploration, plongez vous dans Survie au fil de l’eau, montrant l’un des habitats naturels les plus variés sur terre : le Delta de l’Okavango au Botswana. Et pour les esprits plus scientifiques et tournés vers les étoiles, laissez vous tenter par Mission vers le soleil , qui parle de la mission de la NASA vidant à étudier l’astre de notre système.